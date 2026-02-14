Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2_e092b8ba8e
Escena

Wasserman pone en venta su agencia tras aparecer en caso Epstein

Casey Wasserman anunció la venta de su agencia de talentos en medio de la controversia por su aparición en los archivos de Jeffrey Epstein

  • 14
  • Febrero
    2026

El agente y empresario estadounidense Casey Wasserman anunció que ha iniciado el proceso para vender su firma de representación y marketing, Wasserman, fundada hace más de dos décadas.

La decisión fue comunicada en un memorando interno enviado el viernes 13 de febrero de 2026.

En el mensaje dirigido a los cerca de 4 mil empleados, Wasserman explicó que considera que se ha convertido en una “distracción” para la empresa debido al reciente escándalo que ha afectado su reputación.

“Esta organización, su liderazgo y todo el equipo lo son todo para mí. Nuestros 4 mil empleados son los mejores del sector. Veo que lo dan todo por sus clientes todos los días. Nuestros clientes esperan, y merecen, una representación de primera clase”, escribió.

Añadió que, mientras se concreta la venta, el presidente Mike Watts asumirá el control diario de la compañía.

El escándalo Epstein y los correos con Maxwell

La controversia se desató tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En dichos archivos aparecieron correos electrónicos intercambiados en 2003 entre Wasserman y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores en conexión con Epstein.

Los mensajes, descritos como sugestivos o coquetos, incluían comentarios sobre verla con “un traje de cuero ajustado” y referencias a masajes.

Wasserman reconoció previamente haber volado en el avión privado de Epstein en 2002, en un viaje humanitario a África junto al entonces expresidente Bill Clinton y otras figuras públicas.

Sin embargo, ha negado haber tenido una relación cercana con el financiero más allá de ese episodio.

En declaraciones emitidas en enero y febrero de 2026, el empresario dijo que “lamenta profundamente” la correspondencia con Maxwell, subrayando que ocurrió “más de dos décadas atrás, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

Hasta el momento, no enfrenta acusaciones directas por delitos vinculados a Epstein o Maxwell.

Salida de clientes de alto perfil

La revelación de los correos provocó la salida de varias figuras representadas por la agencia.

La cantante ganadora del Grammy Chappell Roan anunció que ya no trabaja con Wasserman, al señalar que busca una representación alineada con sus valores morales.

También se desligaron la artista Weyes Blood, la exfutbolista estadounidense Abby Wambach y el músico bbno$, entre otros.

La agencia, considerada una de las más influyentes en Hollywood y el mundo del deporte, representa a atletas, músicos y grandes marcas a nivel global.

Wasserman anunció que concentrará sus esfuerzos en su papel como presidente y chairman del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Angeles 2028 Olympic Games, conocidos como LA28.

El comité ejecutivo de LA28 le ha expresado respaldo y, hasta ahora, no hay indicios de que vaya a renunciar a ese cargo, pese a la presión pública.

Nacido el 28 de junio de 1974 en Los Ángeles, Wasserman es nieto del legendario magnate Lew Wasserman, exdirector de MCA/Universal y una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento en el siglo XX.

Además de su papel empresarial, Casey Wasserman dirige la Wasserman Foundation y ha sido un destacado donante del Partido Demócrata, con vínculos a diversas organizaciones filantrópicas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

agentes_ice_8986c14d05
Permanecerá fuerza 'pequeña' del ICE en Minnesota: Zar fronterizo
San_Valentin_931206b676
CANACO Reynosa estima repunte de 30% en ventas por San Valentín
Whats_App_Image_2026_02_12_at_9_40_58_PM_a3817fa337
Destapan excesos y controversias de Kristi Noem
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_15_at_10_03_40_PM_fc88ad8eee
Acuden más de 27,000 personas a la macrobrigada de vacunación
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_38_17_PM_6ae983ca01
Reino Unido emprende ofensiva contra las redes sociales
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_04_28_PM_1_9b62f386b4
Carnaval de Tampico rompe récord con 36,000 asistentes
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×