Wasserman pone en venta su agencia tras aparecer en caso Epstein

El agente y empresario estadounidense Casey Wasserman anunció que ha iniciado el proceso para vender su firma de representación y marketing, Wasserman, fundada hace más de dos décadas.

La decisión fue comunicada en un memorando interno enviado el viernes 13 de febrero de 2026.

En el mensaje dirigido a los cerca de 4 mil empleados, Wasserman explicó que considera que se ha convertido en una “distracción” para la empresa debido al reciente escándalo que ha afectado su reputación.

“Esta organización, su liderazgo y todo el equipo lo son todo para mí. Nuestros 4 mil empleados son los mejores del sector. Veo que lo dan todo por sus clientes todos los días. Nuestros clientes esperan, y merecen, una representación de primera clase”, escribió.

Añadió que, mientras se concreta la venta, el presidente Mike Watts asumirá el control diario de la compañía.

El escándalo Epstein y los correos con Maxwell

La controversia se desató tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En dichos archivos aparecieron correos electrónicos intercambiados en 2003 entre Wasserman y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores en conexión con Epstein.

Los mensajes, descritos como sugestivos o coquetos, incluían comentarios sobre verla con “un traje de cuero ajustado” y referencias a masajes.

Wasserman reconoció previamente haber volado en el avión privado de Epstein en 2002, en un viaje humanitario a África junto al entonces expresidente Bill Clinton y otras figuras públicas.

Sin embargo, ha negado haber tenido una relación cercana con el financiero más allá de ese episodio.

En declaraciones emitidas en enero y febrero de 2026, el empresario dijo que “lamenta profundamente” la correspondencia con Maxwell, subrayando que ocurrió “más de dos décadas atrás, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

Hasta el momento, no enfrenta acusaciones directas por delitos vinculados a Epstein o Maxwell.

Salida de clientes de alto perfil

La revelación de los correos provocó la salida de varias figuras representadas por la agencia.

La cantante ganadora del Grammy Chappell Roan anunció que ya no trabaja con Wasserman, al señalar que busca una representación alineada con sus valores morales.

También se desligaron la artista Weyes Blood, la exfutbolista estadounidense Abby Wambach y el músico bbno$, entre otros.

La agencia, considerada una de las más influyentes en Hollywood y el mundo del deporte, representa a atletas, músicos y grandes marcas a nivel global.

Wasserman anunció que concentrará sus esfuerzos en su papel como presidente y chairman del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Angeles 2028 Olympic Games, conocidos como LA28.

El comité ejecutivo de LA28 le ha expresado respaldo y, hasta ahora, no hay indicios de que vaya a renunciar a ese cargo, pese a la presión pública.

Nacido el 28 de junio de 1974 en Los Ángeles, Wasserman es nieto del legendario magnate Lew Wasserman, exdirector de MCA/Universal y una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento en el siglo XX.

Además de su papel empresarial, Casey Wasserman dirige la Wasserman Foundation y ha sido un destacado donante del Partido Demócrata, con vínculos a diversas organizaciones filantrópicas.

