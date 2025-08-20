Bob Odenkirk regresa como Hutch Mansell en la esperada 'Nadie 2'

Bob Odenkirk vuelve a interpretar el papel de Hutch Mansell, esposo, padre y asesino, en la esperada secuela de la cinta "Nadie", la cual en el 2021 fue un hito para la industria al lograr recaudar más de $57 millones de dólares, en plena pandemia.

"Nadie 2" retoma la vida de Mansell, cuatro años después de haber enfrentado a la mafia rusa; entre sus ocupaciones como asesino, decide tomar unas vacaciones familiares cuando un pequeño altercado con los matones del pueblo lo convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que haya conocido.

La secuela reúne en el elenco a Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, Colin Hanks y Sharon Stone, como la supervillana de la historia.

Odenkirk destacó que cuando se comenzó a plantear hacer una secuela, su respuesta inmediata fue querer conocer el guion para ver si filmar una segunda película estaba justificado, por lo que trabajó junto al guionista Derek Kolstad para conseguir una buena trama.

“No era solo volver a hacer algo con tiroteos y peleas; jugamos con diferentes historias para 'Nadie 2' y fue difícil encontrar una que encajara. No dejaba de preguntarme: '¿Cuál es la verdadera razón por la que a la gente le gustó tanto la primera?’", dijo el actor.

El resultado, comentó, no solo es una nueva película de acción, sino también una continuación fantástica con identidad propia y mucha adrenalina.

El director de la cinta, Timo Tjahjanto –la primera que hace en inglés– dijo que pensó mucho aceptar hacer una secuela, pero que al final decidió hacerla y apropiarse totalmente de la historia.

“Aproveché elementos para diferenciarla de la primera; la anterior fue ambientada en invierno, muy oscura; ahora dijimos ‘hagámosla divertida, veraniega y familiar’, vemos mucho color, sin dejar las escenas de acción", indicó Tjahjanto.

El cineasta indonesio destacó la actuación de Stone como villana de la película.

“Su actuación me recuerda mucho a Ben Kingsley en Sexy Beast. Ella es definitivamente una mujer alfa. No se deja pisotear por nadie. Esta es una villana única, y está haciendo que este personaje sea completamente loco”, afirmó.

