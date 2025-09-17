Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso en Texas

El reconocido cantante y compositor Bobby Pulido anunció este miércoles su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, marcando una nueva etapa en su vida, ahora dedicada al servicio público.

Ícono de la música tejana y voz de múltiples generaciones, Pulido explicó que su decisión surge del compromiso de representar a las familias del sur de Texas con dignidad, integridad y resultados.

“Mi comunidad me ha dado todo: mi identidad, mis valores y mi carrera. Hoy quiero retribuir ese cariño sirviendo en el Congreso, asegurándome de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades respetadas”, expresó el artista.

El anuncio coincide con otro hito en su trayectoria: su sexta nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana por su más reciente producción Bobby Pulido and Friends: Una Tuya y Una Mía Vol. 1.

El disco incluye duetos con David Bisbal, Alicia Villarreal, Bronco, Majo Aguilar, Caloncho, Luis Padilla y su padre, el legendario Roberto Pulido.

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde Pulido buscará conquistar nuevamente el codiciado gramófono dorado.

Con este doble anuncio, su candidatura política y su nueva nominación, Bobby Pulido reafirma que su voz sigue teniendo fuerza tanto en el escenario como en la vida pública.