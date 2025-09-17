Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_17_T123114_343_ef4b760205
Escena

Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso en Texas

El reconocido cantante y compositor Bobby Pulido anunció este miércoles su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas

  • 17
  • Septiembre
    2025

El reconocido cantante y compositor Bobby Pulido anunció este miércoles su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, marcando una nueva etapa en su vida, ahora dedicada al servicio público.

Ícono de la música tejana y voz de múltiples generaciones, Pulido explicó que su decisión surge del compromiso de representar a las familias del sur de Texas con dignidad, integridad y resultados.

“Mi comunidad me ha dado todo: mi identidad, mis valores y mi carrera. Hoy quiero retribuir ese cariño sirviendo en el Congreso, asegurándome de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades respetadas”, expresó el artista.

El anuncio coincide con otro hito en su trayectoria: su sexta nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana por su más reciente producción Bobby Pulido and Friends: Una Tuya y Una Mía Vol. 1.

El disco incluye duetos con David Bisbal, Alicia Villarreal, Bronco, Majo Aguilar, Caloncho, Luis Padilla y su padre, el legendario Roberto Pulido.

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde Pulido buscará conquistar nuevamente el codiciado gramófono dorado.

Con este doble anuncio, su candidatura política y su nueva nominación, Bobby Pulido reafirma que su voz sigue teniendo fuerza tanto en el escenario como en la vida pública.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_sandra_panames_92817e8ed9
Asegura MC que es el PRI y PAN quienes buscan bloquear candidatas
escena_el_plan_garmmys_2b9a5f78c4
El Plan obtiene dos nominaciones al Latin Grammy 2025
Propondra_Mauricio_a_Samuel_fecha_para_arranque_de_interconexion_L_Cardenas_Morones_675e5fb9ba
Congreso buscará reconocer el legado de Mauricio Fernández
publicidad

Últimas Noticias

nota_finanzas_oro_c8044a3528
Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas
777b1db1564cb323fedca449f3fcb727d6b3a46e_01b4d5bbe7
Retiro de show de Jimmy Kimmel generan protestas en Hollywood
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×