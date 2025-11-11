Dan fecha para primer etapa del boulevard José López Portillo

La ampliación del boulevard José López Portillo en Ciudad Victoria, una de las obras más importantes de la capital, estará lista para el primer semestre de 2026, según informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Con una inversión en esta primera etapa de 43 millones de pesos, esta obra conectará con la avenida Carlos Adrián Avilés, aunque se pretende continuarla para conectar con el libramiento naciones unidas en una segunda etapa.

Detalles de la obra

- Parte de la ampliación, que comprende 3.74 kilómetros, quedó concluida en julio, lo que permitió reabrir parcialmente esta importante vialidad.

- La obra contará con seis carriles, dos para circulación y uno de acotamiento/estacionamiento para cada sentido.

Beneficios para la ciudad

- La continuación del Boulevard José López Portillo mejorará la movilidad y reducirá el congestionamiento en la zona.

- La obra beneficiará a más de 15 mil usuarios diarios y mejorará la conectividad con otras partes de la ciudad.

- La ampliación también incluye la construcción de puentes peatonales y áreas para ciclistas, así como el revestimiento del talud, cordones y banquetas.

Comentarios