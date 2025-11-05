Cerrar X
Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán a 'La Momia'

El dúo original volverá para una cuarta entrega dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, con la promesa de revivir la esencia clásica de la saga

El dúo que marcó a toda una generación regresa. Según Variety, Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a reunirse en pantalla para una nueva entrega de La Momia, una de las sagas más exitosas de finales de los 90 y principios de los 2000, que recaudó más de 1,400 millones de dólares en taquilla.

La cuarta película será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Radio Silence), responsables de Ready or Not (2019) y del renacimiento de Scream (2022).

Aunque Universal Pictures no ha emitido comentarios oficiales, la noticia ha generado entusiasmo entre los fans.

El filme marcará el regreso de Fraser como Rick O’Connell y de Weisz como Evelyn Carnahan, personajes que protagonizaron las primeras dos películas de la saga.

Tras el fallido intento de relanzamiento con Tom Cruise en 2017, esta nueva producción buscará recuperar el tono de aventura y humor que hizo icónica a la franquicia.

Los detalles del guion y la fecha de estreno se mantienen bajo reserva.


