escena_julieta_venegas_7374f94966
Escena

Julieta Venegas anuncia gira por México con 'Norteña'

La cantautora recorrerá más de 10 estados con un tour que acompaña su nuevo álbum, con el cual vuelve a sus raíces y mezcla sonidos tradicionales y pop

  • 19
  • Enero
    2026

A través de su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su tour: "¡Estoy feliz de contarles que nos vamos de gira por México con Norteña! Estoy preparándoles muchas sorpresas y tengo muchas ganas de cantarles esta nueva etapa musical", comentó Venegas.

La gira recorrerá más de 10 estados del país, entre ellos Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y, por supuesto, Nuevo León.

La preventa de boletos es este lunes, para clientes de un conocido banco, mientras que la venta general arranca este martes.

Además de las fechas y lugares en los que se presentará, la cantautora reveló y compartió también detalles de su próximo álbum, que también se llamará "Norteña".

Captura de pantalla 2026-01-19 a la(s) 12.38.27 a.m..png

La intérprete tijuanense explicó que el proyecto representa un retorno a sus raíces geográficas y musicales, explorando la complejidad de la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

Comentó que el disco nacerá de la experiencia personal de Venegas en Tijuana, Baja California, ciudad que define su visión del mundo y su metodología creativa.

La artista detalló que el sonido del álbum proviene de la mezcla constante que vivió durante su infancia, donde convivieron géneros aparentemente contrastantes.

El repertorio de “Norteña” integra influencias de la música popular mexicana, como las rancheras y la cumbia, con elementos del rock, el pop anglo y la música disco.

Esta amalgama sonora refleja la realidad de su ciudad natal, un espacio marcado por el flujo migratorio y las historias que se multiplican minuto a minuto en la zona fronteriza.

Para Venegas, el título del álbum es una declaración de principios y un motivo de orgullo. El material busca homenajear al norte de México mediante sonidos familiares que la reconectan con su pasado.

“Amo compartirles lo que necesito expresar, que es mi raíz, pero también mi propia forma de mostrarla y de interpretarla”, señaló en su publicación, subrayando que su identidad está atravesada por la dualidad cultural de ser una artista de frontera.


