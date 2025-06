Busca 'Chespirito' mostrar a la persona detrás de la comedia

“Pensaba yo ‘habrá cosas que sólo habrá sabido él y que sólo las podría contestar él’”, señaló. “Entonces decidí que yo iba a tener a partir de ahí casi todas las noches un diálogo con don Roberto a través de su libro, a través de las palabras que él mismo dejó. Y pues jugaba yo al libro (preguntaba tres veces antes de abrir una página aleatoria para encontrar la respuesta en el texto). Hacía preguntas que yo consideraba que sólo él me podía contestar y el 100% de las veces que ejecuté el ejercicio me llevé una gratísima sorpresa que me convencía de que yo no estaba solo en ese proceso, que estaba bien acompañado”.