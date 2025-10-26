Can Yaman protagonizará su primera serie en español

El actor turco Can Yaman, reconocido por su participación en telenovelas de su país como "Erkenci Kuş" ("Pájaro soñador"), "El Turco" y "Sandokan", será el protagonista de su primer proyecto en español.

En esta nueva producción, la cual tendrá una duración de ocho capítulos, Yaman interpretará a un agente secreto con un historial impecable que, tras ser traicionado, se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras intenta limpiar su nombre y descubrir a los responsables de un robo millonario contra el Estado, se enfrentará a un dilema entre el amor y la supervivencia.

Esta será su primera serie filmada en España y contará con un elenco de reconocidas figuras, cuyos nombres aún no han sido revelados.

La producción ejecutiva estará a cargo de Eduardo Galdo, creador de la idea original, junto con Lele Portas, mientras que el guion fue escrito por Ángela Obón y Daniel Corpas.

