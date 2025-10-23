Cerrar X
Escena

Foo Fighters lanza nuevo sencillo y anuncia gira por Norteamérica

La banda estadounidense estrenó 'Asking for a Friend' y también anunciaron una gira de 12 fechas entre Canadá y Estados Unidos en agosto de 2026

  23
  Octubre
    2025

La banda estadounidense dirigida por Dave Grohl, Foo Fighters, estrenó su nuevo sencillo "Asking for a Friend", con el cual también anunciaron una gira de 12 fechas entre Canadá y Estados Unidos para el siguiente año.

Según un escrito del exbaterista de Nirvana, "Asking for a Friend" "es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca. Buscando 'pruebas' mientras se mantienen de un deseo hasta que el sol brille de nuevo. Una de muchas canciones por venir".

En cuanto al anuncio de su nueva gira, la agrupación conformada por Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee y su nuevo baterista, Ilan Rubin, presentó su "Take Cover Tour", el cual comenzará a partir del 4 de agosto de 2026.

El inicio de su gira será en Toronto para después recorrer ciudades como Detroit, Chicago, Filadelfia y Nashville, para concluir el 26 de septiembre en Las Vegas.

Para la mayoría de las fechas, Foo Fighters tendrá como teloneros a Queens of the Stone Age.

La venta de boletos para dicha gira comenzará el próximo 31 de octubre.


Comentarios

