Foo Fighters lanza nuevo sencillo y anuncia gira por Norteamérica

La banda estadounidense dirigida por Dave Grohl, Foo Fighters, estrenó su nuevo sencillo "Asking for a Friend", con el cual también anunciaron una gira de 12 fechas entre Canadá y Estados Unidos para el siguiente año.

Según un escrito del exbaterista de Nirvana, "Asking for a Friend" "es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca. Buscando 'pruebas' mientras se mantienen de un deseo hasta que el sol brille de nuevo. Una de muchas canciones por venir".

Asking For A Friend is out now!!!https://t.co/vIYcO5flQS



Since our return to the stage in San Luis Obispo five weeks ago, we have been reminded of why we love and are forever devoted to doing this Foo Fighters thing. From reuniting as a band and staring at a list of 30 years… pic.twitter.com/Yp7gbk9NK8 — Foo Fighters (@foofighters) October 23, 2025

En cuanto al anuncio de su nueva gira, la agrupación conformada por Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee y su nuevo baterista, Ilan Rubin, presentó su "Take Cover Tour", el cual comenzará a partir del 4 de agosto de 2026.

El inicio de su gira será en Toronto para después recorrer ciudades como Detroit, Chicago, Filadelfia y Nashville, para concluir el 26 de septiembre en Las Vegas.

Para la mayoría de las fechas, Foo Fighters tendrá como teloneros a Queens of the Stone Age.

La venta de boletos para dicha gira comenzará el próximo 31 de octubre.

DO YOU LOVE ROCK AND ROLL???

JOIN US AT THE TAKE COVER TOUR 2026

Sign up for the presale here: https://t.co/5KkfyLCLGx pic.twitter.com/EA4B9ShqA1 — Foo Fighters (@foofighters) October 23, 2025

Comentarios