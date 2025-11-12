Cerrar X
Cantante virtual lidera el country en Estados Unidos

Un artista creado, aparentemente con inteligencia artificial, logró lo que nunca, posicionar una canción en las listas de popularidad en EUA

  • 12
  • Noviembre
    2025

Un hecho sin precedentes sacudió la industria musical de Estados Unidos y generó opiniones encontradas entre el gremio artístico, pues hay una canción que lidera las listas de popularidad que nadie sabe quién canta.

Walk My Walk, del artista Breaking Rust, es la canción de country más descargada, según la revista Billboard, pero nadie conoce la identidad de su intérprete.

Todo indica que se trata de un cantante cuya voz fue creada con inteligencia artificial (IA), que a pesar de no haber dado la cara, alcanzó el primer lugar en una de las listas de canciones más populares en Estados Unidos.

Ni en redes sociales ni en las plataformas de streaming se hace mención del uso de inteligencia artificial, pero el que la voz no esté asociada a ningún cantante real y que las ilustraciones, fotografías y videoclips parezcan generados por IA ha dado pie a la teoría de que es un artista virtual. De acuerdo con la AFP, varios programas de identificación musical basados en IA indicaron, con una probabilidad de entre 60 por ciento y 90 por ciento, que la canción fue efectivamente creada con inteligencia artificial. Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que solo aparece en internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto musical de inteligencia artificial.


