Maluma celebra 32 años con el tema '1+1' junto a Kany García

El cantante colombiano Maluma este miércoles cumplió 32 y para celebrarlo lanzó la canción titulada 1+1, en la que hace dueto con la intérprete puertorriqueña Kany García, quien se sumó al festejo.

“Esto es una nueva era, es un nuevo comienzo y el regalo no es para mí, es para ustedes. 1+1 con Kany García ya está afuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”, expresó Maluma en un video que compartió en sus redes sociales.

El artista dijo que estaba ansioso por dar a conocer el tema, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un video que ya suma miles de reproducciones en YouTube.

“La canción 1+1 es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, dijo.

La canción fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y en Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

El video musical fue grabado en Medellín y fue dirigido por Matías Vásquez, más conocido como Stillz, un director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales como Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Rauw Alejandro y Mora.

La química de ambos artistas y sus voces son una sorpresa para quienes escuchan la canción; no es descabellado pensar que este era un dúo que pocos imaginaban, pero que muchos deseaban.

