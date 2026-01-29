Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_maluma_c29db656aa
Escena

Maluma celebra 32 años con el tema '1+1' junto a Kany García

El colombiano lanzó el sencillo con Kany García por su cumpleaños 32; el tema y video ya están disponibles y marcan una nueva etapa

  • 29
  • Enero
    2026

El cantante colombiano Maluma este miércoles cumplió 32 y para celebrarlo lanzó la canción titulada 1+1, en la que hace dueto con la intérprete puertorriqueña Kany García, quien se sumó al festejo.

“Esto es una nueva era, es un nuevo comienzo y el regalo no es para mí, es para ustedes. 1+1 con Kany García ya está afuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”, expresó Maluma en un video que compartió en sus redes sociales.

El artista dijo que estaba ansioso por dar a conocer el tema, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un video que ya suma miles de reproducciones en YouTube.

“La canción 1+1 es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, dijo.

La canción fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y en Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

El video musical fue grabado en Medellín y fue dirigido por Matías Vásquez, más conocido como Stillz, un director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales como Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Rauw Alejandro y Mora.

La química de ambos artistas y sus voces son una sorpresa para quienes escuchan la canción; no es descabellado pensar que este era un dúo que pocos imaginaban, pero que muchos deseaban.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Yeison_Jimenez_d3cd117fd7
Así reaccionan los artistas ante fallecimiento de Yeison Jiménez
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T170859_605_adafed027e
J Balvin envía mensaje a Bad Bunny tras emotivo reencuentro
992c7099b87d3b5c71b9f9ad1c9cfebbf5162b11_454c9ee406
Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin
publicidad

Últimas Noticias

ue_guardia_revolucionaria_terrorista_3da5d448cd
UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista
EH_DOS_FOTOS_26_ced910845c
Presidencia respalda a Movimiento Ciudadano por ataque en Sinaloa
sheinbaum_descarta_politica_consulados_estados_unidos_8bba588c3a
Descarta politización de consulados en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×