CEO responde tras incómodo momento viral en concierto de Coldplay

Después de haber sido "quemado" en redes sociales, el CEO de Astronomer, Andy Bryon, habría compartido un comunicado sobre lo sucedido en el concierto de Coldplay, donde se le vio junto a otra mujer que no es su esposa.

El comunicado fue compartido por el reportero Peter Enis de la cadena de noticias CBS News.

En dicho documento, el empresario se quejó de la exposición de su "privacidad" en el concierto de Coldplay; además, ofreció disculpas de su trabajo y, claro, a su esposa.

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y con Astronomer (...) Es preocupante que un momento privado se hiciera público sin mi consentimiento; respeto a los artistas, pero espero podamos pensar en el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo", se puede leer en el texto.

#NEW Astronomer CEO Andy Bryon issued a statement following a viral video that appeared to expose an alleged affair between himself and his HR director.



The moment happened at a Coldplay concert in Boston.



Byron apologized to his wife, family, and company. pic.twitter.com/DaYnAQRc8o