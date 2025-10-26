Cerrar X
escena_chainsaw_man_pelicula_9fefbc0352
Escena

'Chainsaw Man' supera a 'Springsteen' y 'Black Phone 2' en cines

La adaptación del popular anime ha recaudado $17,3 millones de dólares, mientras que la secuela de “Black Phone” $13 millones, siendo su más cercano competidor

  • 26
  • Octubre
    2025

La adaptación a la gran pantalla del popular anime "Chainsaw Man" ha superado a una biografía de Bruce Springsteen y a la secuela de terror "Black Phone 2" para liderar la taquilla de América del Norte.

Es el último triunfo para una película de anime, menos de dos meses después de que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" debutara con un récord de $70 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el anime en los cines.

"Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc" reclamó el puesto número uno al recaudar $17,25 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. "Black Phone 2" cayó al número dos con $13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica "Regretting You" y "Springsteen — Deliver Me From Nowhere", la primera biografía sobre la leyenda del rock, recaudaron $12,85 millones y $9,1 millones de dólares respectivamente. "Tron: Ares" completó los cinco primeros con $4,9 millones de dólares en la taquilla, según las estimaciones reportadas por los estudios y publicadas por Comscore.

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" es una adaptación cinematográfica independiente de la popular serie de manga sobre un cazador de demonios cuyos brazos y cabeza pueden transformarse en motosierras. Parte historia de amor, parte aventura de horror, la película es una historia independiente basada en la serie de manga creada por Tatsuki Fujimoto y adaptada a una serie de anime en 2022.

Es otro triunfo para Crunchyroll, propiedad de Sony, que también lanzó "Infinity Castle" el mes pasado.

"Deliver Me From Nowhere" está protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, centrándose en las dificultades que el rockero tuvo cuando creaba su álbum "Nebraska" en 1982. White tuvo que aprender a tocar la guitarra y tenía poca experiencia cantando antes de asumir el papel de Springsteen, quien estuvo involucrado en la producción.

La película obtuvo una calificación de B+ en Cinemascore, mientras que "Chainsaw Man" recibió una A por parte del público.

"Black Phone 2" está protagonizada por Ethan Hawke y Mason Thames en la secuela del exitoso original de 2021. Ahora ha recaudado casi $50 millones de dólares a nivel nacional.

"Regretting You", una tragicomedia protagonizada por Dave Franco, Alison Williams, Scott Eastwood y Thames, es la última adaptación de una novela de Colleen Hoover.

Las 10 películas principales por taquilla en EUA y Canadá

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” - $17,3 millones de dólares

2. “Black Phone 2” - $13 millones de dólares

3. “Regretting You” - $12,9 millones de dólares

4. “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” - $9,1 millones de dólares

5. “Tron: Ares” - $4,9 millones de dólares

6. “Good Fortune” - $3,1 millones de dólares

7. “Shelby Oaks” - $2,4 millones de dólares

8. “One Battle After Another” - $2,3 millones de dólares

9. “Roofman” - $2 millones de dólares

10. “ParaNorman (Remastered)” - $991.910 dólares


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_23_at_6_47_25_PM_f1cb9986dd
Los beneficios del contacto piel con piel al nacer
frio_monterrey_b5e32dde47
Frente frío llegaría a Monterrey la próxima semana
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T094512_887_76b5251334
Ariana Grande dice que 'Wicked' revivió su pasión por la música
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_27_T132840_122_31e9cf90b4
San Pedro lanza transporte escolar para aliviar tráfico
97a116fd_00a1_4ab2_8824_3b760785f759_7a10c3207b
Auto se consume en llamas en colonia Blanca Esthela Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T132150_726_666326ec11
Pemex pierde $45,055 millones en nueve meses del 2025
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
publicidad
×