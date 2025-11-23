Charlie Cox conquista a sus fans regios en 'La Conve'

No fue necesario que el abogado Matt Murdock investigara nada: los fans de Monterrey dejaron claro su amor por el actor británico Charlie Cox, que da vida al héroe Daredevil.

Cox fue recibido con entusiasmo este jueves en el evento, donde los fans llegaron con camisetas, disfraces, pósters, figuras de acción del personaje para tomarse fotos, obtener autógrafos y compartir un momento con él.

Servicial y cercano, el actor incluso ayudó al personal a acomodar su mesa antes de atender a los cientos de asistentes que lo esperaban desde las 13:09 horas.

Durante la charla, Cox habló sobre los retos de interpretar a Matt Murdock.

"Tuve que aprender el acento neoyorquino, leyes, artes marciales y cómo interactúan las personas invidentes. Antes de Daredevil ni siquiera iba al gimnasio y ahora es parte de mi rutina", compartió entre risas.

También recordó que, tras la conclusión de la serie del personaje en 2018, no pensó que volvería a encarnar al personaje hasta que su colega Finn Jones le confirmó su regreso para la segunda temporada, que se estrenará en 2026.

El actor británico compartió momentos divertidos con los fans, como cuando contestó a una joven disfrazada de "Bluey".

"Fui a la ComicCon con mi hija y me tenía que disfrazar para que no me reconocieran. Amo a Bluey", contó entre risas. También adelantó sin dar muchos detalles que Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, se unirá a la nueva temporada de "Daredevil".

En La Conve, Cox compartió escenario con otros invitados como Brandon Routh, Dan Fogler y Lorna Cepeda, famosa "Peliteñida" de "Yo soy Betty, la Fea", quienes también convivieron con los fans con charlas, autógrafos y fotografías.

"Me hace sentir bien poder aportar un granito de arena a la alegría de las personas", dijo Cepeda, destacando la conexión especial que los asistentes sienten con sus personajes.

Con sonrisas, fotos y regalos, Charlie Cox cerró un día memorable para los fanáticos regiomontanos, reafirmando por qué su Daredevil sigue siendo un ícono querido por la audiencia.

