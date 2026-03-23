Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_23_T084420_385_a3c06b1ed8
Escena

Chopper da el salto a la vida real con Médicos Sin Fronteras

El personaje de One Piece Tony Tony Chopper es nombrado colaborador oficial en una campaña global de concientización humanitaria

  • 23
  • Marzo
    2026

El icónico personaje de anime Tony Tony Chopper, médico de los Piratas del Sombrero de Paja en One Piece, fue nombrado oficialmente colaborador de Médicos Sin Fronteras (MSF), en una iniciativa que busca acercar el mensaje de ayuda médica global a nuevas audiencias.

Un médico ficticio con impacto real

La elección de Tony Tony Chopper no es casual. Dentro de la historia, el personaje tiene como sueño curar cualquier enfermedad y ayudar a todas las personas sin importar quiénes sean, un principio que coincide con los valores de MSF: imparcialidad, neutralidad e independencia.

“Todas las personas merecen acceso a atención médica”, destacó la organización en su comunicado, subrayando que Chopper ayudará a sensibilizar sobre el impacto de las crisis humanitarias en el mundo.

HD-pFnwaQAAvnVX.png

Para celebrar la colaboración, Eiichiro Oda creó una ilustración especial donde Chopper aparece portando la bandera de la organización y su distintiva vestimenta.

Como parte de la campaña, durante 2026 se publicarán contenidos en los que el personaje “viajará” junto a los equipos de MSF, a través de viñetas, publicaciones digitales y materiales informativos que mostrarán el trabajo en zonas de conflicto, epidemias y desastres.

Reacciones y respaldo del universo One Piece

El anuncio también generó reacciones dentro del equipo creativo de la serie. La actriz de voz japonesa del personaje, Ikue Ōtani, celebró la noticia con un mensaje emotivo en el que destacó la importancia de la organización y el simbolismo de que Chopper forme parte de ella.

La colaboración ocurre en un momento de gran popularidad para One Piece, impulsado tanto por el anime como por su adaptación live-action.

HDyf9CDXAAAzoMp.jfif

Tony Tony Chopper es uno de los personajes más queridos de la franquicia. Su historia, marcada por el rechazo, la superación y su vocación médica, lo ha convertido en un símbolo de empatía y solidaridad.

Ahora, su salto al mundo real como colaborador de Médicos Sin Fronteras representa una forma innovadora de conectar la cultura pop con causas humanitarias, llevando su mensaje de ayuda más allá de la ficción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26045632935460_6c44dd7429
MSF suspende servicios en Hospital Nasser por hombres armados
publicidad

Últimas Noticias

alcaldesa_soto_la_marina_4bfc7f284f
Niega alcaldesa de Soto la Marina presunto cobro en playas
EH_DOS_FOTOS_61_6ba618aeca
Avivan rumores de romance Mbappé y Ester Expósito en el Bernabéu
CONGRESO_NL_f685588a80
Inician proceso para aprobar presupuesto 2026
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×