Colman Domingo será el León Cobarde en Wicked: For Good

El actor y dramaturgo estadounidense Colman Domingo ha sido elegido para interpretar al León Cobarde en la próxima película Wicked: For Good, la esperada secuela del exitoso musical de Broadway.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la cinta, donde se publicó un video de Domingo rodeado de peluches de león y diciendo: “Nos vemos en Oz”. Con ello se puso fin a las especulaciones sobre quién asumiría el icónico papel.

El director Jon M. Chu reveló que contactó a Domingo directamente por Instagram para ofrecerle el rol. “Le dije: ‘No son muchas líneas, pero quizá tengas tiempo’. Él respondió: ‘¿Por qué no? ¡Vamos!’”, contó a Deadline.

Domingo, reconocido por su talento en cine y teatro, ha sido nominado dos veces al Óscar y es ganador de un Premio Emmy. Además, fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por Time en 2024.

El elenco también incluye a Ariana Grande como Glinda, Cynthia Erivo como Elphaba, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater y Bowen Yang.

La secuela retomará la historia justo después de los eventos de la primera entrega, mostrando a Elphaba como enemiga del Estado de Oz y a Glinda como figura pública bajo el control del Mago. El tráiler adelanta además la llegada de Dorothy, aunque aún no se ha revelado quién la interpretará.

Rodada en el Reino Unido, Wicked fue la película más taquillera de 2024 y ganó dos premios Óscar. Su secuela, Wicked: For Good, llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025.

