Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_20_T180347_221_77f5e0e4be
Escena

Colman Domingo será el León Cobarde en Wicked: For Good

El actor y dramaturgo estadounidense Colman Domingo ha sido elegido para interpretar al León Cobarde en la próxima película Wicked: For Good

  • 20
  • Octubre
    2025

El actor y dramaturgo estadounidense Colman Domingo ha sido elegido para interpretar al León Cobarde en la próxima película Wicked: For Good, la esperada secuela del exitoso musical de Broadway.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la cinta, donde se publicó un video de Domingo rodeado de peluches de león y diciendo: “Nos vemos en Oz”. Con ello se puso fin a las especulaciones sobre quién asumiría el icónico papel.

El director Jon M. Chu reveló que contactó a Domingo directamente por Instagram para ofrecerle el rol. “Le dije: ‘No son muchas líneas, pero quizá tengas tiempo’. Él respondió: ‘¿Por qué no? ¡Vamos!’”, contó a Deadline.

Domingo, reconocido por su talento en cine y teatro, ha sido nominado dos veces al Óscar y es ganador de un Premio Emmy. Además, fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por Time en 2024.

El elenco también incluye a Ariana Grande como Glinda, Cynthia Erivo como Elphaba, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater y Bowen Yang.

La secuela retomará la historia justo después de los eventos de la primera entrega, mostrando a Elphaba como enemiga del Estado de Oz y a Glinda como figura pública bajo el control del Mago. El tráiler adelanta además la llegada de Dorothy, aunque aún no se ha revelado quién la interpretará.

Rodada en el Reino Unido, Wicked fue la película más taquillera de 2024 y ganó dos premios Óscar. Su secuela, Wicked: For Good, llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9d453daefc763957f9779857b19e5f5580ee7f0f_3f38fa858f
Bryan Cranston celebra nuevas protecciones en Sora 2
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T163449_654_183e8b830b
Afirman que los hombres también pueden sufrir cáncer de mama
EH_COLLAGE_96_8839cb9106
Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne y Eli Roth se unen a Euphoria
publicidad

Últimas Noticias

ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T133211_334_dc957111ea
Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T132030_387_5e8c69fe13
'Coalición PRI-PAN debe replantearse hasta el 2027': De la Garza
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×