Confirman sanciones contra Lolita Cortés por dejar La Granja VIP

La actriz abandonó el reality por motivos de salud mental y podría recibir una multa cercana a 50,000 dólares por incumplimiento de contrato

  • 10
  • Noviembre
    2025

Tras su sorpresiva salida de La Granja VIP por motivos de salud mental, Lolita Cortés enfrentará sanciones por incumplimiento de contrato, confirmaron este lunes en el programa Ventaneando.

De acuerdo con diversos medios, la actriz mexicana podría recibir una multa cercana a los 50,000 dólares, aunque la producción de TV Azteca no ha confirmado oficialmente la cifra.

La decisión de Lolita generó debate entre los seguidores del reality, muchos de los cuales respaldaron su determinación de priorizar su bienestar mental sobre los compromisos laborales.

Desde su ingreso, Cortés fue uno de los principales atractivos del programa. Aunque inicialmente se anunció su participación como jueza, finalmente se incorporó como competidora, en una de las participaciones mejor pagadas, con un salario estimado de 500,000 pesos por semana.


