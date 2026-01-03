Dove Cameron y Damiano David confirman su compromiso

La actriz y cantante estadounidense Dove Cameron y el músico italiano Damiano David, líder de la banda Måneskin, confirmaron oficialmente su compromiso este 3 de enero de 2026, poniendo fin a meses de rumores sobre un posible enlace.

El anuncio en redes sociales

La noticia fue revelada a través de Instagram, donde Dove compartió imágenes celebrando el Año Nuevo junto a Damiano, dejando ver un llamativo anillo de compromiso con un diamante prominente.

En la publicación, la artista escribió: “My favourite part of being alive. Happy New Year”, mensaje que rápidamente se volvió viral.

Damiano David también expresó su felicidad en redes sociales, asegurando que su relación representa “la mejor parte de estar vivo”, frase que ha utilizado en distintas ocasiones para referirse a su vínculo con Cameron.

Rumores que se hicieron realidad

Las especulaciones sobre el compromiso comenzaron en octubre de 2025, cuando la pareja fue fotografiada en Sídney, Australia, y Dove ya portaba un anillo de gran tamaño.

Medios internacionales y fans interpretaron el gesto como una señal clara, aunque hasta ahora no había confirmación oficial.

La historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David comenzó tras conocerse en los MTV VMAs en 2022.

Los rumores de romance surgieron en septiembre de 2023 y se intensificaron después de ser vistos juntos en Australia.

En febrero de 2024, la pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja durante la Gala Pre-Grammy.

Desde entonces, han asistido juntos a eventos como la Met Gala y celebraciones de los premios Oscar, además de apoyarse mutuamente en sus proyectos musicales.

Amor y música

Ambos artistas han plasmado su relación en su trabajo creativo.

Damiano dedicó varias canciones a Dove en su álbum solista Funny Little Fears (2025), mientras que Cameron incluyó momentos íntimos de la pareja en los videos de su disco Whatever You Like.

La confirmación del compromiso ha generado una ola de reacciones positivas entre seguidores y colegas, quienes ya especulan sobre cómo podría ser la futura boda de la pareja.

Comentarios