X-Men debutan en el MCU con teaser de Avengers: Doomsday

Marvel Studios presentó el primer teaser oficial centrado en los X-Men para Avengers: Doomsday, desatando una fuerte reacción entre los fans.

El avance, el tercero de la película tras los dedicados a Captain America y Thor, se estrenó en línea el 6 de enero de 2026, luego de proyectarse durante una semana en cines y filtrarse previamente en redes sociales.

Un regreso icónico con tono oscuro

El teaser abre con la Escuela para Jóvenes Dotados en ruinas, marcando desde el inicio un escenario de devastación.

Patrick Stewart regresa como Charles Xavier, con una apariencia inspirada en los cómics de los años 90, mientras que Ian McKellen vuelve como Magneto, quien narra una advertencia ominosa sobre la muerte y la identidad frente al final.

Ambos personajes aparecen jugando ajedrez, una imagen clásica de su rivalidad, ahora unidos ante una amenaza mayor.

Uno de los instantes más celebrados del avance es la aparición de James Marsden como Cíclope, portando por primera vez en acción real su traje clásico de los cómics.

El mutante libera un poderoso rayo óptico hacia el cielo, rodeado de ruinas y con restos de un Sentinel al fondo, confirmando la escala del conflicto.

El teaser concluye con el reloj del Doomsday y la frase: “The X-Men Will Return in Avengers: Doomsday”.

Integración total de los X-Men al MCU

Además de Stewart, McKellen y Marsden, Marvel confirmó el regreso de otros actores de la era Fox como Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique) y Channing Tatum (Gambit).

Aunque se especula que estos X-Men podrían provenir de un universo alternativo, su presencia marca la integración formal del equipo mutante al Universo Cinematográfico de Marvel.

El avance deja claro que la amenaza encabezada por Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., supera cualquier crisis previa.

La aparición de Xavier, Magneto y Cíclope se presenta como una respuesta directa a un peligro multiversal que obliga a unir fuerzas más allá de los Vengadores.

Un cruce histórico con raíces en los cómics

La alianza entre Avengers y X-Men retoma una idea clásica de los cómics, donde ambos equipos comenzaron enfrentados antes de comprender que solo unidos podían enfrentar amenazas mayores.

Más de cinco décadas después, esa narrativa llega al cine con una escala sin precedentes.

Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y marcará el inicio del tramo final de la Saga del Multiverso, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos en la historia de Marvel Studios.

Comentarios