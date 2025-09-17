Dan el primer vistazo de Ryan Gosling en 'Star Wars: Starfighter'

Después de casi ocho años de la última película de Star Wars, el director Shawn Levy está comenzando a calentar los motores para lo que será el regreso de la saga y el debut de Ryan Gosling en la misma.

Fue este miércoles cuando Levy compartió mediante su cuenta de Instagram una imagen de Ryan Gosling junto a Flynn Gray en lo que parece ser una plataforma en medio del océano para una de las escenas de la nueva cinta “Star Wars”. Starfighter”.

En la foto, ambos actores visten ropa desgastada mientras flotan en una embarcación, lo cual generó sorpresa en los fans más acérrimos, pues este es un paisaje muy distinto a los escenarios desérticos de Tatooine o Jakku que han caracterizado la franquicia.

Esta nueva película será un spin-off, pues según declaraciones de la productora Lucasfilm, "Starfighter" será “una historia completamente original ambientada en un periodo nunca antes explorado”.

Además, de acuerdo con reportes, la película estará situada aproximadamente cinco años después de los eventos vistos en "Star Wars. Episode IX - The Rise of Skywalker", en donde la Resistencia celebró su victoria ante la Primera Orden.

Además de Gosling y Gray, el elenco incluirá a Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings. Mientras que el guion está a cargo de Jonathan Tropper.

"Star Wars: Starfighter" está planeada para ser estrenada el 28 de mayo de 2027, un año después de que llegue a los cines The Mandalorian & Grogu (mayo de 2026), la cual marcará el regreso de la saga a la pantalla grande después de nueve años sin películas.