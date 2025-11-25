Cerrar X
Escena

Docuserie de 50 Cent sobre ‘Diddy’ se estrenará en diciembre

'Sean Combs: The Reckoning' constará de cuatro episodios en donde se presentará la historia del magnate exponiendo tanto su éxito como el 'submundo' de abusos

  25
  Noviembre
    2025

La plataforma de streaming, Netflix, anunció este martes que el próximo 2 de diciembre se estrenará la miniserie documental ‘Sean Combs: The Reckoning (El ajuste de cuentas)’, producida por el rapero Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, que abordará las acusaciones de abuso vertidas contra Sean ‘Diddy’ Combs.

El proyecto está dirigido por Alexandria Stapleton y constará de cuatro episodios en donde se presentará, mediante material inédito, la historia del magnate de los medios, leyenda del hip-hop y empresario, exponiendo tanto su éxito como el “submundo” de abusos que, según la producción, habría existido bajo su imperio.

“Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla”, escribió 50 Cent en un comunicado. En el avance, el rapero advierte: “No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo”.

La docuserie se centra en el proceso judicial de Combs, quien actualmente cumple más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Sin embargo, fue exonerado de los delitos más graves, incluyendo tráfico sexual y crimen organizado.

Durante el juicio, la fiscalía alegó que Diddy habría forzado a sus exnovias a encuentros prolongados con trabajadores sexuales masculinos, con consumo de drogas como éxtasis o ketamina.

Stapleton subrayó que la serie va más allá de los cargos y la vida de Combs.

“No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. Esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a las celebridades en un pedestal tan alto”.

Con esta miniserie se promete explorar el poder, la fama y la responsabilidad dentro del mundo del entretenimiento.


