Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T121853_792_7cce2e1cec
Finanzas

Wall Street cierra en verde pese a volatilidad por Medio Oriente

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York mostraron un principio de digestión de la situación en Medio Oriente tras los bombardeos contra Irán

  • 17
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró en verde por segundo día consecutivo tras iniciar con la recuperación ante la fuerte volatilidad por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.10% hasta 46,993 unidades
  • S&P 500: sube 0.25% hasta 6,716 unidades
  • Nasdaq: sube 0.47% hasta 22,479 unidades

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York mostraron un principio de digestión de la situación en Medio Oriente tras los bombardeos desatados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mercado del petróleo reaccionó negativamente a la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, así como el rechazo de varios aliados clave de la OTAN a intervenir en el paso.

Pese a que las subidas de los principales indicadores en Wall Street no supera el 0.50% en algunos sectores.

Acciones de American Airlines y Delta Air Lines crecieron 3.53% y un 6.56%, respectivamente.

Parte del sector energético también cerró la jornada en verde: Exxon Mobil y Chevron subieron 1.01% y un 0.58%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_91f6285b9e
Wall Street en rojo ante alza en costo de producción del petróleo
Whats_App_Image_2026_03_18_at_12_26_28_AM_f884c45f33
Eleva guerra probabilidad de desaceleración en EUA
wall_street_abre_verde_d5977045b0
Wall Street abre verde por segundo día; petróleo sigue al alza
publicidad

Últimas Noticias

AP_26076795329463_f94fd3248d
Trump amenaza con ceder control del estrecho de Ormuz
colombia_detona_bomba_encontrada_ecuador_f3bba02ec4
Colombia detona bomba encontrada en frontera con Ecuador
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T095123_416_fee0446dce
Laura Pausini vuelve a sus raíces con ‘Yo canto 2’
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×