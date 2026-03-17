Wall Street cierra en verde pese a volatilidad por Medio Oriente

Wall Street cerró en verde por segundo día consecutivo tras iniciar con la recuperación ante la fuerte volatilidad por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.10% hasta 46,993 unidades

: sube 0.10% hasta 46,993 unidades S&P 500 : sube 0.25% hasta 6,716 unidades

: sube 0.25% hasta 6,716 unidades Nasdaq: sube 0.47% hasta 22,479 unidades

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York mostraron un principio de digestión de la situación en Medio Oriente tras los bombardeos desatados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mercado del petróleo reaccionó negativamente a la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, así como el rechazo de varios aliados clave de la OTAN a intervenir en el paso.

Pese a que las subidas de los principales indicadores en Wall Street no supera el 0.50% en algunos sectores.

Acciones de American Airlines y Delta Air Lines crecieron 3.53% y un 6.56%, respectivamente.

Parte del sector energético también cerró la jornada en verde: Exxon Mobil y Chevron subieron 1.01% y un 0.58%.

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