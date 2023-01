Eddie Murphy hace chiste sobre la cachetada de Will Smith

Momentos de todo tipo abundaron en los Globos de Oro este martes, pero quien se merece un premio por el mejor chiste sin duda es el legendario actor y comediante Eddie Murphy.



El galardonado actor aprovechó su momento con el micrófono para dejar caer un chiste que hizo que toda la multitud presente estallara de la risa.



Cuando recibió el premio Cecil B. DeMille, otorgado a quienes contribuyen de forma sobresaliente al mundo del entretenimiento, Murphy dio el tradicional discurso de agradecimiento el cual cerró con un hilarante chascarrillo sobre Will Smith y su peculiar actuación en la entrega de los premios Oscar.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz