Eddie Murphy recibe Premio AFI a su trayectoria

Eddie Murphy recibió el Premio AFI Life Achievement Award, en una gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este reconocimiento es la máxima distinción otorgada por el American Film Institute a una trayectoria que ha transformado el cine y la comedia durante más de cinco décadas.

El premio fue entregado por el director Spike Lee, quien elogió la autenticidad de Murphy y su capacidad para impulsar la cultura.

La ceremonia contó con tributos de grandes figuras de la comedia y la música como Stevie Wonder, Chris Rock, Dave Chappelle, Arsenio Hall, Martin Lawrence, Mike Myers, Kevin Hart y Jennifer Hudson.

Por primera vez en la historia de este premio, el especial televisado titulado "The 51st AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy" se estrenará globalmente a través de Netflix el 31 de mayo de 2026.

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