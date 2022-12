El drama japonés vuelve con Alice in Borderland temporada 2

La serie de Netflix estrenó su segunda temporada el día de hoy y ya promete superar a su antecesora, como una de las series más vistas del año.

El día de hoy se estrenó la temporada 2 de Alice in Borderland, la serie japonesa que ha causado sensación debido a sus personajes y sus giros argumentales



La serie se basa en una novela gráfica japonesa de Haro Aso, la cual sigue a un grupo de jóvenes que se encuentran atrapados en una realidad paralela llamada’Borderland’, donde cada uno de ellos tiene que atravesar diferentes pruebas, con el miedo a fallar, debido a que si pierden también pierden la vida.



Esta historia podría sonar algo similar a la reciente serie de Netflix ‘El juego del Calamar’, la cual también es de origen asiático; de este modo se podría decir que ese universo de Borderland tiene su propio ‘Juego del calamar’, donde cada prueba es mortal.



Esta segunda temporada inicia exactamente dónde terminó la anterior y queda claro que aún hay muchos juegos mortales que pondrán en riesgo a los protagonistas. En esta ocasión, Arisu y Usagi continuará con la búsqueda de las cartas que necesitan, y eso los llevara a enfrentarse a nuevos retos y conflictos con personalidades vistas al final de la primera temporada.





Recordemos que durante la primera entrega ambos personajes buscan desenredar los misterios de ‘Borderland’ e intentan volver al mundo real, pero durante el camino se van encontrando con diversas dificultades, enemigos y uno que otro aliado; la gran incógnita que se tiene en este momento es sí al juntar las cartas podrán regresar, o no, a la realidad y de esta manera burlar a la mente maestra qué se encuentra detrás de esto.



Tras dos años de espera, la serie promete elevar aún más los giros inesperados y el drama de la historia. No cabe duda que los thrillers japoneses son los favoritos del público en los últimos meses; pues se observó una gran audiencia en la serie, ‘El juego del Calamar’ sin embargo, ambas producciones son muy distintas; esta última tiene un ambiente muy crudo para los espectadores, mientras que Alice in Borderland se centra más en compartir los rasgos de cada personaje y las motivaciones que los llevan buscar la supervivencia.



Esta gran apuesta de televisión japonesa cuenta con 8 episodios que ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming, Netflix.