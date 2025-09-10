El príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Enrique de Gran Bretaña se reunió con su padre, el rey Carlos III, para tomar el té este miércoles en su residencia de Clarence House en Londres, la primera vez que se encuentran en más de un año.

Ambos habían estado distanciados desde que Enrique y su esposa, Meghan, renunciaron a sus deberes con la realeza y se mudaron a California en 2020, y luego hicieron públicas quejas sobre su familia real.

Enrique fue conducido a través de las puertas de la residencia de Carlos en Londres después de un compromiso anterior en el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres.

El duque de Sussex había llegado al Reino Unido para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II el lunes y para una serie de visitas a organizaciones benéficas que apoya.

La última vez que se encontraron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe voló a Londres tras recibir la noticia de que su padre había sido diagnosticado con cáncer. Enrique pasó unos 45 minutos con Carlos antes de que el rey volara a su finca en el campo de Sandringham para recuperarse de su tratamiento.

Enrique también ha tenido poco contacto con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

La última vez que Enrique estuvo en Londres fue en abril, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de restaurar un equipo de protección policial que fue cancelado después de que dejó de ser un miembro activo de la realeza. Carlos estaba en una visita de estado a Italia en ese momento, por lo que una reunión entonces era imposible.

Ese caso fue en sí mismo un impedimento para mejorar las relaciones porque involucraba las críticas de Enrique al gobierno del rey en los tribunales. Pero una vez que terminó, el cambio se hizo posible.

Inmediatamente después del diagnóstico del caso, Enrique dijo que “le encantaría la reconciliación con mi familia”.

“No tiene sentido seguir peleando más”, dijo a la BBC el día en que se resolvió el caso judicial. "La vida es preciosa. No sé cuánto más tiene mi padre".

Comentarios