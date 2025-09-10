Cerrar X
AP_25253639237262_119fb50923
Escena

El príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Enrique de Gran Bretaña se reunió con su padre, el rey Carlos III, la primera vez que se encuentran en más de un año

  • 10
  • Septiembre
    2025

El príncipe Enrique de Gran Bretaña se reunió con su padre, el rey Carlos III, para tomar el té este miércoles en su residencia de Clarence House en Londres, la primera vez que se encuentran en más de un año.

Ambos habían estado distanciados desde que Enrique y su esposa, Meghan, renunciaron a sus deberes con la realeza y se mudaron a California en 2020, y luego hicieron públicas quejas sobre su familia real.

Enrique fue conducido a través de las puertas de la residencia de Carlos en Londres después de un compromiso anterior en el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres.

El duque de Sussex había llegado al Reino Unido para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II el lunes y para una serie de visitas a organizaciones benéficas que apoya.

La última vez que se encontraron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe voló a Londres tras recibir la noticia de que su padre había sido diagnosticado con cáncer. Enrique pasó unos 45 minutos con Carlos antes de que el rey volara a su finca en el campo de Sandringham para recuperarse de su tratamiento.

AP25253638406031.jpg

Enrique también ha tenido poco contacto con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

La última vez que Enrique estuvo en Londres fue en abril, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de restaurar un equipo de protección policial que fue cancelado después de que dejó de ser un miembro activo de la realeza. Carlos estaba en una visita de estado a Italia en ese momento, por lo que una reunión entonces era imposible.

Ese caso fue en sí mismo un impedimento para mejorar las relaciones porque involucraba las críticas de Enrique al gobierno del rey en los tribunales. Pero una vez que terminó, el cambio se hizo posible.

Inmediatamente después del diagnóstico del caso, Enrique dijo que “le encantaría la reconciliación con mi familia”.

“No tiene sentido seguir peleando más”, dijo a la BBC el día en que se resolvió el caso judicial. "La vida es preciosa. No sé cuánto más tiene mi padre".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T135032_349_42851e455a
Harry y Meghan amplían colaboración para programas en streaming
escena_netflix_fecbca9649
Meghan Markle estrenará su serie 'With love, Meghan' en Netflix
Whats_App_Image_2024_12_30_at_5_39_50_PM_2_95e44ce8e9
Controversias y escándalos en el mundo del arte en 2024
publicidad

Últimas Noticias

medalla_libertad_eua_2b8dad3a43
Honrará Trump a Charlie Kirk con la Medalla de la Libertad
EH_DOS_FOTOS_41eb6a4a79
Enfrentará México a Uruguay en Torreón rumbo al Mundial 2026
EH_DOS_FOTOS_7d10c0c41b
Confirma Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×