Internacional

Reino Unido intercepta corbeta y petrolero rusos en el Canal

El Reino Unido interceptó una corbeta y un petrolero rusos en el Canal de la Mancha, en medio de un aumento del 30% de actividad naval rusa en la zona

 Un barco patrulla del Reino Unido interceptó una corbeta rusa y un petrolero tras seguirlos a través del Canal de la Mancha, informó el Ministerio de Defensa británico este domingo, añadiendo que la actividad naval rusa alrededor de las aguas del Reino Unido ha aumentado un 30% en los últimos dos años.

En las últimas dos semanas, el barco patrulla HMS Severn interceptó la corbeta rusa RFN Stoikiy y el petrolero Yelnya cuando navegaban por el Canal de la Mancha, indicó el Ministerio. El Severn finalmente entregó las tareas de monitoreo a un aliado no identificado de la OTAN frente a la costa de Bretaña.

Además de los barcos estacionados alrededor de la costa del Reino Unido, las fuerzas británicas han desplegado tres aviones de vigilancia Poseidón en Islandia como parte de una misión de la OTAN para patrullar en busca de barcos y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico, señaló el Ministerio.

La noticia llega pocos días después de que el secretario de Defensa, John Healey, dijera a los periodistas que el barco espía ruso Yantar había apuntado con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia que monitoreaban sus actividades frente a la costa de Escocia. El Reino Unido describió las acciones del Yantar como "imprudentes y peligrosas", agregando que estaba listo para responder a cualquier incursión en su territorio.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: Los vemos. Sabemos lo que están haciendo", afirmó Healey el miércoles.

La Embajada de Rusia en Londres respondió a los comentarios de Healey acusando al gobierno británico de "fomentar la histeria militarista", añadiendo que Moscú no tiene interés en socavar la seguridad del Reino Unido.

Healey emitió la advertencia cuando defendía el aumento del gasto en defensa una semana antes que el gobierno público su nuevo presupuesto.

Aunque el primer ministro Keir Starmer ha prometido grandes incrementos en el gasto militar a la luz de las amenazas de Rusia, China e Irán, el gobierno enfrenta decisiones difíciles mientras considera alzas de impuestos y recortes de gastos para cerrar un déficit de varios miles de millones de libras en sus finanzas.


