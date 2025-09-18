Cerrar X
escena_black_rabbit_56b13963b5
Escena

El thriller 'Black Rabbit' llega este jueves a streaming

Este jueves, 'Black Rabbit' se estrena en streaming, donde Jude Law y Jason Bateman protagonizan un thriller psicológico sobre secretos familiares

  • 18
  • Septiembre
    2025

A partir de este jueves está disponible en el servicio de streaming Black Rabbit, una serie limitada que explora los límites de la lealtad familiar y el peso de los secretos en el corazón de la vida nocturna de Nueva York.

Jude Law y Jason Bateman protagonizan la historia, la misma que se adentra en el universo de los thrillers psicológicos, donde la ambición y el pasado amenazan con destruir todo lo que los personajes han construido.

La trama se desarrolla en torno a Jake Friedken (Jude Law), el carismático propietario de un restaurante y club exclusivo que se ha convertido en el epicentro de la escena neoyorquina.

La estabilidad de su negocio y su vida personal se ve comprometida cuando su hermano Vince (Jason Bateman) regresa inesperadamente, trayendo consigo viejas heridas y nuevos peligros.

La llegada de Vince, perseguido por prestamistas, arrastra a Jake al submundo criminal de la ciudad y todo lo que eso implica, lo cual se verá reflejado en los ocho episodios que conforman la serie.

548616441_1246777870822491_4341869881284033001_n (1).jpg

El guion, cuidadosamente estructurado, combina el drama familiar con el suspenso propio del thriller, donde cada gesto y cada mirada adquieren un significado oculto.

Uno de los puntos más destacados de Black Rabbit es la química entre sus protagonistas. Jude Law imprime a su personaje una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman aporta un enfoque más calculador y reservado.

Este contraste sostiene la tensión a lo largo de la serie, manteniendo al público en constante expectativa. A medida que se desvelan los secretos que ambos hermanos han intentado ocultar, la relación entre ellos se convierte en el eje central de la historia, mostrando cómo la lealtad, la traición y los errores del pasado pueden afectar incluso los lazos más sólidos.

El elenco se completa con figuras como Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sopé Dirísu, Dagmara Dominczyk, Chris Coy, Troy Kotsur, Abby Lee, Odessa Young, Robin De Jesús, Ami Malaklou, Don Harvey, Forrest Weber, Francis Benhamou, Gus Birney y Steve Witting, entre otros, quienes aportan profundidad y matices a la historia.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_6930af94e1
El actor Roberto Cázares va de frente a nuevos retos
escena_jessie_joy_9077232a26
Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T104759_911_e49f005f2e
Sabrina Carpenter conquista el Billboard 200 con su nuevo álbum
publicidad

Últimas Noticias

nota_finanzas_oro_c8044a3528
Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas
777b1db1564cb323fedca449f3fcb727d6b3a46e_01b4d5bbe7
Retiro de show de Jimmy Kimmel generan protestas en Hollywood
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×