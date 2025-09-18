El thriller 'Black Rabbit' llega este jueves a streaming

A partir de este jueves está disponible en el servicio de streaming Black Rabbit, una serie limitada que explora los límites de la lealtad familiar y el peso de los secretos en el corazón de la vida nocturna de Nueva York.

Jude Law y Jason Bateman protagonizan la historia, la misma que se adentra en el universo de los thrillers psicológicos, donde la ambición y el pasado amenazan con destruir todo lo que los personajes han construido.

La trama se desarrolla en torno a Jake Friedken (Jude Law), el carismático propietario de un restaurante y club exclusivo que se ha convertido en el epicentro de la escena neoyorquina.

La estabilidad de su negocio y su vida personal se ve comprometida cuando su hermano Vince (Jason Bateman) regresa inesperadamente, trayendo consigo viejas heridas y nuevos peligros.

La llegada de Vince, perseguido por prestamistas, arrastra a Jake al submundo criminal de la ciudad y todo lo que eso implica, lo cual se verá reflejado en los ocho episodios que conforman la serie.

El guion, cuidadosamente estructurado, combina el drama familiar con el suspenso propio del thriller, donde cada gesto y cada mirada adquieren un significado oculto.

Uno de los puntos más destacados de Black Rabbit es la química entre sus protagonistas. Jude Law imprime a su personaje una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman aporta un enfoque más calculador y reservado.

Este contraste sostiene la tensión a lo largo de la serie, manteniendo al público en constante expectativa. A medida que se desvelan los secretos que ambos hermanos han intentado ocultar, la relación entre ellos se convierte en el eje central de la historia, mostrando cómo la lealtad, la traición y los errores del pasado pueden afectar incluso los lazos más sólidos.

El elenco se completa con figuras como Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sopé Dirísu, Dagmara Dominczyk, Chris Coy, Troy Kotsur, Abby Lee, Odessa Young, Robin De Jesús, Ami Malaklou, Don Harvey, Forrest Weber, Francis Benhamou, Gus Birney y Steve Witting, entre otros, quienes aportan profundidad y matices a la historia.