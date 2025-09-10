El Vaticano se llena de estrellas en concierto por la fraternidad

El Vaticano vivirá una auténtica lluvia de estrellas el próximo sábado, cuando artistas de renombre internacional como la colombiana Karol G, los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams, y el tenor italiano Andrea Bocelli se reúnan en la Plaza de San Pedro para ofrecer un macroconcierto por la fraternidad humana.

El espectáculo, titulado Grace for the World (Gracia para el Mundo), cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que tendrá lugar en Roma los días 12 y 13 de septiembre.

Durante dos jornadas, la capital italiana acogerá mesas redondas y encuentros dedicados a temas como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, entre otros, en lugares simbólicos de la ciudad.

El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3,500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

El espectáculo estará bajo la dirección artística de Bocelli y Pharrell Williams y, entre otros, participarán el coro góspel Voices of Fire, el rapero tailandés BamBam, el artista estadounidense Teddy Swims, el rapero Jelly Roll y la cantante beninesa Angélique Kidjo.

La iniciativa que busca «redescubrir el camino de la fraternidad» culminará el día 13 con el primer concierto en la Plaza de San Pedro en el marco del Año del Jubileo de la Esperanza.

