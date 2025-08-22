Cerrar X
Érika Buenfil y su hijo denuncian robo en plaza comercial de CDMX

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás denunciaron mediante videos en TikTok que fue víctima de un robo en una plaza comercial de la Ciudad de México

  • 22
  • Agosto
    2025

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás denunciaron mediante videos en TikTok que fue víctima de un robo en una plaza comercial de la Ciudad de México, la cual ya estaba en el ojo del huracán por una falla en los elevadores.

Ambos contaron que el 20 de agosto fueron a cenar a un restaurante japonés del lugar y afirmaron haber estacionado su camioneta en un lugar con guardias de seguridad y cámaras de vigilancia, por lo que confiaron en dejar algunos objetos personales en el interior.

Sin embargo, cuando regresaron a su camioneta, se percataron que les habían sustraído unas computadoras, por lo que pidieron ayuda al personal de seguridad que, según contaron, nunca ofreció apoyo certero y les complicaron el acceso a las cámaras de vigilancia.

“La camioneta estaba intacta. No hay un cristalazo, no hay una puerta forzada. Sí cerramos porque recordé y le dije a Nicolás”, relata. “Lo saben hace muy bien y es lo único”

De momento, la actriz no ha comentado si presentó alguna denuncia formal en el Ministerio Público o si lo hará en los próximos días.


