Este 2023 Disney celebra ¡sus primeros 100 años!

A partir de hoy 27 de Enero, Disney100 cobra vida a través de la inauguración de una nueva atracción en Disneyland: “Mickey & Minnie’s Runaway Railway”.

El legado de Walt Disney está cumpliendo 100 años este 2023, por lo que han dedicado ¡todo el año para celebrarlo! A partir de hoy 27 de Enero, Disney100 cobra vida a través de la inauguración de una nueva atracción en Disneyland, corazón de esta celebración, “Mickey & Minnie’s Runaway Railway”, nuevos espectáculos nocturnos como “World of color - one” y “Wondrous Journeys”, el retorno del desfile “Magic Happens”, exhibiciones itinerantes en museos, una nueva película, decoración platino en cada rincón de sus parques y nuevas experiencias con personajes entrañables de Disney.





La atracción de Mickey y Minnie es un hito en la historia de Disney, pues representa la primera vez que los famosos ratones protagonizan su propia atracción móvil, transportando a los visitantes al mundo de la fantasía de los cortos animados “Mickey Mouse” de Disney Televisión Animation, galardonados con el Premio Emmy.

Esteban Valero, vocero Disneyland Resort comentó: “Cuando entras podrás ver la historia de Mickey a través de los años, verás objetos y vestuario que el usaba para sus películas en los cuartos que atraviesas por que en esta atracción cuando pasas al teatro para ver el picnic perfecto, lo que ocurre es que terminas dentro de la historia, y Disneyland es el único lugar donde algo así puede suceder”



En este juego se combina la tecnología de figuras de animatronics, decoraciones memorables, escenas animadas, video mapping, sincronizando vehículos sin guía y una banda sonora musical que lo complementa.





El centenario busca además sumergirnos en entrañables relatos que se inspiran y narran la historia de The Walt Disney, de esta forma a través de el espectáculo nocturno de fuentes de agua World of color - One, donde además debuta Star Wars y los Avengers, aunado a las proyecciones de “Wondrous Journeys” que rinde homenaje a las 60 películas de Walt Disney Animation Studios, se lleva al espectador a un viaje que muestra el arte, la música, la narración y el corazón.





El desfile Magic Happens tiene su gran regreso, tras lograr sólo presentarse por dos semanas debido a la pandemia, vuelve con Mickey Mouse y sus amigos celebrando los instantes de magia de las películas de la compañía. Dicho recorrido se realiza con carrozas impresionantes, colorido vestuario y animada música.





Además de estos lanzamientos a gran escala, Disney ha declarado que continuará agregando eventos al calendario de Disney para honrar el 100 aniversario, cuya fecha originalmente es el 16 de Octubre de este año.