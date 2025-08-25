Este martes llega a streaming 'La Lista Terminal: Lobo Negro'

Como no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, mañana se estrena en el servicio de streaming la tan esperada serie "La Lista Terminal: Lobo Negro" (The Terminal List: Dark Wolf).

Es la precuela de la serie La lista terminal, del 2022, y a partir de este miércoles estará disponible en Amazon Prime Video, bueno, solo los primeros tres capítulos de los siete que la integran, pues a partir del cuarto se estrenarán por semana, hasta que llegue a su fin el 24 de septiembre.

La historia de alta adrenalina se centra en Ben Edwards, interpretado por Taylor Kitsch, y su viaje pasando de SEAL de la Marina a agente de la CIA, adentrando a los espectadores en el mundo moralmente turbio y a menudo letal de la inteligencia encubierta.

Chris Pratt vuelve como el teniente comandante James Reece, con ocho despliegues de combate; por supuesto que su aparición proporciona conexiones cruciales con la serie original.

Pratt también habló del trabajo de los veteranos que participan en la serie, añadiendo un toque de realismo necesario para una historia que explora el trauma real que algunos de ellos viven.

"Estos son seres humanos reales que intentamos retratar. No pretendemos convertirlos en superhombres ni en infalibles. Sufren física, emocional y mentalmente", asegura.

Pratt es uno de los productores de la serie y reveló que el equipo contaba con tres Navy SEALs como asesores.

En el reparto destacan también las actuaciones de Tom Hopper, Robert Wisdom y Luke Hemsworth, hermano en la vida real de Chris Hemsworth, quien en las películas de superhéroes es conocido como Thor, el Dios del Trueno.

Conspiraciones, acción y drama se mezclan en esta historia que muestra el camino que llevó a los protagonistas a los eventos de la serie original.

Al igual que su predecesora, Lobo oscuro apuesta por la autenticidad, con veteranos militares trabajando entre bastidores (incluso revisando el guion) para garantizar la mezcla más contundente y realista posible de acción y drama.

