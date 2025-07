Estos son los actores que se han puesto el traje de 'Superman'

Desde su primera aparición en los cómics en 1938, Superman ha sido uno de los superhéroes más icónicos del mundo, y su imagen ha sido llevada al cine y la televisión por numerosos actores que han marcado generaciones. Con el reciente estreno de Superman de James Gunn en 2025, es momento de recordar a los actores que han portado la “S” en el pecho y volado por el universo DC a lo largo de la historia.

Kirk Alyn (1948-1950)

Fue el primer Superman en la pantalla. Interpretó al héroe en dos seriales cinematográficos: Superman (1948) y Atom Man vs. Superman (1950). Aunque su actuación fue poco reconocida en su tiempo, hoy es una pieza clave en la historia del personaje.

George Reeves (1952-1958)

Se convirtió en un rostro familiar como Superman en la serie de televisión Adventures of Superman. Su presencia sólida y su traje de tela gris para la TV en blanco y negro lo convirtieron en un ícono de la época.

Christopher Reeve (1978-1987)

Considerado por muchos como el Superman definitivo, Christopher Reeve protagonizó Superman: The Movie (1978) y tres secuelas más. Su interpretación equilibró perfectamente la nobleza de Clark Kent y la heroicidad de Superman, dejando una huella imborrable.

Dean Cain (1993-1997)

Interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión Lois & Clark: The New Adventures of Superman. Su versión se centraba más en la relación amorosa con Lois Lane que en los aspectos heroicos del personaje.

Tom Welling (2001-2011)

Durante 10 temporadas, Welling encarnó a un joven Clark Kent en la serie Smallville. Aunque no usó el traje hasta el final, su desarrollo del personaje influyó en toda una generación de fans.

Brandon Routh (2006)

Fue elegido para Superman Returns, de Bryan Singer, en un intento por continuar el legado de Christopher Reeve. Aunque la película tuvo críticas mixtas, Routh fue elogiado por su interpretación respetuosa del personaje.

Henry Cavill (2013-2022)

Su versión moderna debutó en Man of Steel (2013), y continuó en Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League. Cavill ofreció una interpretación más seria, introspectiva y poderosa, aunque su continuidad fue objeto de debate por años.

Tyler Hoechlin (2016–presente en televisión)

Luego de su aparición en Supergirl, Hoechlin asumió el papel en la serie Superman & Lois, recibiendo elogios por su humanidad y equilibrio entre el héroe y el padre de familia.

David Corenswet (2025)

El más reciente en sumarse al legado es David Corenswet, quien protagoniza la nueva película Superman dirigida por James Gunn. Con este filme se busca reiniciar el universo DC bajo una nueva visión creativa, y las expectativas son altas. Corenswet ha sido descrito como una mezcla entre el idealismo clásico de Reeve y la intensidad de Cavill.

Superman ha evolucionado con los años, adaptándose a las necesidades y expectativas de cada generación, pero siempre conservando su esencia.

