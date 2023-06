Evanescence ofrecerá sus éxitos a los regios

Amy Lee y el resto de Evanescence llegarán a la Arena Monterrey el próximo 11 de octubre. La venta al público en general arranca este viernes.

La banda estadounidense, dos veces ganadora del premio Grammy: Evanescence, está de regreso para consentir a su público y compartir su música nuevamente sobre el escenario de la Arena Monterrey, la cita es el próximo 11 de octubre de 2023, a las 21:00 horas.





Este año, se cumplen dos décadas del lanzamiento de su álbum debut Fallen, el cual sentó las bases de su éxito, pasando 43 semanas en el Top 10 de Billboard y vendiendo más de 17 millones de copias en todo el mundo.

Gracias a su sencillo debut y éxito mundial Bring Me to Life, el cual alcanzó el número cinco en el Billboard Hot 100 y marcó su primer sencillo número uno en el Reino Unido, la voz de Amy Lee se convirtió en un referente en la industria musical; su popular My Immortal, alcanzó el puesto número siete en los Estados Unidos y el Reino Unido y afianzó su popularidad.

Después de múltiples giras mundiales, Evanescence, por fin regresa a Monterrey para ofrecer un show espectacular, y además de los éxitos que han formado su discografía también incluirán los temas contenidos en su última producción The Bitter Truth, que incluye temas como Wasted On You, Use My Voice así como Better Without You.

Para su presentación en la Arena Monterrey, la venta al público en general arranca a partir del viernes 16 de junio a las 10:00 horas; a través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro, e Innova Sport.