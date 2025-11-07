Museo Grammy rendirá homenaje a Selena con exposición

El Museo Grammy rendirá tributo en 2025 a Selena Quintanilla, la legendaria “reina del Tex-Mex”, con una exposición en Los Ángeles que conmemora su impacto en la música, la moda y la cultura latina, tres décadas después de su muerte.

La muestra, titulada “Selena: De Texas al mundo”, abrirá al público el 15 de enero y permanecerá hasta el 16 de marzo. Será la primera ocasión en que se exhiban oficialmente objetos personales de la artista fuera del Museo Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas.

Vestuarios icónicos y objetos personales

Entre las piezas más destacadas se encuentran el atuendo de la portada del disco “Amor prohibido”, el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que Selena lució en los Premios Grammy de 1994, así como su micrófono personal, junto con otros artículos que reflejan su estilo y su influencia en la cultura pop.

“El carisma y el orgullo por su herencia méxico-americana la convirtieron en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas”, señaló el Museo Grammy en un comunicado.

Curaduría familiar y mirada íntima

La exposición fue curada por Suzette Quintanilla, hermana de la artista y presidenta de Q Productions, quien destacó el carácter emocional del proyecto.

“Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores”, expresó Quintanilla.

Por su parte, Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, explicó que el objetivo es también acercar a las nuevas generaciones al legado de una artista que rompió fronteras y obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.

