Cerrar X
selena_museo_grammy_b411690b9b
Escena

Museo Grammy rendirá homenaje a Selena con exposición

El Museo Grammy abrirá en enero una exposición dedicada a Selena Quintanilla, con vestuarios icónicos y objetos personales que celebran su legado musical

  • 07
  • Noviembre
    2025

El Museo Grammy rendirá tributo en 2025 a Selena Quintanilla, la legendaria “reina del Tex-Mex”, con una exposición en Los Ángeles que conmemora su impacto en la música, la moda y la cultura latina, tres décadas después de su muerte.

La muestra, titulada “Selena: De Texas al mundo”, abrirá al público el 15 de enero y permanecerá hasta el 16 de marzo. Será la primera ocasión en que se exhiban oficialmente objetos personales de la artista fuera del Museo Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas.

Vestuarios icónicos y objetos personales

Entre las piezas más destacadas se encuentran el atuendo de la portada del disco “Amor prohibido”, el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que Selena lució en los Premios Grammy de 1994, así como su micrófono personal, junto con otros artículos que reflejan su estilo y su influencia en la cultura pop.

“El carisma y el orgullo por su herencia méxico-americana la convirtieron en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas”, señaló el Museo Grammy en un comunicado.

Curaduría familiar y mirada íntima

La exposición fue curada por Suzette Quintanilla, hermana de la artista y presidenta de Q Productions, quien destacó el carácter emocional del proyecto.

“Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores”, expresó Quintanilla.

Por su parte, Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, explicó que el objetivo es también acercar a las nuevas generaciones al legado de una artista que rompió fronteras y obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T123214_028_db0f7854d5
¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?
EH_DOS_FOTOS_2025_11_08_T090213_111_da2ef00ddc
Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan las nominaciones Grammy 2026
INFO_7_UNA_FOTO_24_eaa4a107de
Mexicanos brillan con nominaciones rumbo a los Premios Grammy
publicidad

Últimas Noticias

G5_Q_Ew9v_Ws_A_Alpf3_63d1d952db
Murrieta guía a México al tercer lugar del Mundial Sub-17
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T124714_787_dce8db5b21
Macron agradece a Sheinbaum y celebra intercambio cultural
AP_25311580484394_4c182fb829
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×