Acusa UE a TikTok por 'diseño adictivo' en menores

TikTok enfrenta cargos preliminares de la Unión Europea por presuntas violaciones a la Ley de Servicios Digitales, normativa que regula el funcionamiento de plataformas digitales y busca proteger a los usuarios, especialmente a menores de edad y sectores considerados vulnerables. La investigación del bloque europeo se centró en analizar el impacto del diseño de la aplicación y su relación con el uso prolongado del servicio.

Las autoridades europeas señalaron que diversas funciones de la red social, como la reproducción automática, el desplazamiento infinito, las notificaciones push y los sistemas de recomendación personalizada, podrían incentivar un consumo continuo del contenido, lo que representaría riesgos para la salud física y mental de los usuarios.

¿Qué detectó la investigación de la Unión Europea sobre TikTok?

La Comisión Europea, encargada de aplicar la legislación digital del bloque, informó que su investigación se extendió durante dos años y concluyó que la plataforma no ha evaluado de forma suficiente los efectos que generan sus herramientas de interacción. Según el análisis preliminar, el diseño del servicio favorecería un uso constante de la aplicación.

Los reguladores señalaron que TikTok debería modificar el diseño básico de su plataforma para reducir los riesgos asociados al consumo prolongado del contenido, particularmente entre menores de edad y adultos con mayor vulnerabilidad.

“Las características de TikTok, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados provocan el uso compulsivo de la aplicación, especialmente para nuestros niños, y esto representa grandes riesgos para su salud mental y su bienestar”.

¿Qué sanciones podría enfrentar TikTok si se confirma el incumplimiento?

La Comisión Europea indicó que la empresa tiene la posibilidad de responder a los señalamientos y presentar argumentos en su defensa. En caso de que las autoridades determinen que la plataforma incumple con la legislación digital, Bruselas podría imponer sanciones económicas.

Las multas podrían alcanzar hasta el 6% de los ingresos anuales globales de la compañía, aunque todavía no existe un plazo definido para la resolución final del proceso regulatorio.

¿Qué medidas pide la Unión Europea para reducir el uso compulsivo de TikTok?

Entre los cambios planteados por los organismos europeos se encuentran la posible eliminación del desplazamiento infinito, la incorporación de pausas más estrictas para limitar el tiempo frente a pantalla y modificaciones en el algoritmo de recomendación que distribuye contenido de acuerdo con el comportamiento del usuario.

La Comisión también señaló que los controles actuales para limitar el tiempo de uso pueden ser ignorados con facilidad y que las herramientas parentales requieren conocimientos técnicos adicionales por parte de los tutores.

Las autoridades añadieron que la plataforma podría estar ignorando señales relacionadas con el uso compulsivo, como el tiempo que menores permanecen conectados durante la noche y la frecuencia con la que acceden a la aplicación.

¿Cómo respondió TikTok a los señalamientos sobre diseño adictivo?

La empresa rechazó las acusaciones y anunció que buscará impugnar las conclusiones presentadas por la Comisión Europea.

“Las conclusiones preliminares de la Comisión presentan una descripción categóricamente falsa y completamente infundada de nuestra plataforma, y tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios de los que disponemos”.

TikTok sostuvo que cuenta con herramientas como límites personalizados de tiempo de pantalla, recordatorios de descanso y configuraciones especiales para cuentas de adolescentes que permiten a los padres establecer restricciones de uso.

¿Qué impacto tiene el debate global sobre redes sociales y menores?

El caso forma parte del debate internacional sobre la regulación de plataformas digitales y el impacto del consumo de contenido en menores. Autoridades de distintos países analizan medidas similares para limitar el acceso a redes sociales en ciertos grupos de edad.

Dentro de la Unión Europea, TikTok registra aproximadamente 170 millones de usuarios, de los cuales una proporción significativa corresponde a menores de edad. Datos citados por autoridades europeas indican que el 7% de adolescentes entre 12 y 15 años utiliza la aplicación entre cuatro y cinco horas diarias.

El proceso regulatorio continúa en análisis y podría influir en futuras políticas sobre redes sociales, algoritmos y protección digital.

Con información de AP

Comentarios