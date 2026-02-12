Fallece Andrew Ranken, baterista de 'The Pogues' a los 72 años

Andrew Ranken, baterista de la banda angloirlandesa "The Pogues" perdió la vida a los 72 años de edad.

A través de redes sociales, la agrupación de folk-punk dio a conocer la noticia, en donde recordaron que este músico fue uno de los primeros miembros de "The Pogues".

"Andrew, gracias por todo, por tu amistad, tu ingenio y tu generosidad de espíritu. Y, por supuesto, por la música. Siempre serás un verdadero amigo y hermano", señaló la banda en la nota.

En dicha publicación, también compartieron fotografías del artista, a quien apodaban como "The Clobberer".

Andrew ‘The Clobberer’ Ranken.



13 November 1953 - 10 February 2026 pic.twitter.com/kgzaVnNDHg — The Pogues (@poguesofficial) February 11, 2026

Origenes de Andrew Ranken

Andrew Ranken nació el 13 de noviembre 1953 en Londres, donde se unió a la banda en 1983 y se afianzó en la formación clásica del grupo para crear álbumes tan aclamados como 'Red Roses for Me' (1984), 'Rum Sodomy & the Lash' (1985) y 'If I Should Fall from Grace with God' (1988).

De acuerdo con la agencia EFE, su nombre aparece en los créditos de todos los discos del grupo y también se le atribuye la autoría del título 'Rum Sodomy & the Lash', del que más tarde dijo que "parecía resumir la vida en nuestra banda".

La banda se separó en 1996 debido a los problemas de McGowan con el alcohol y las drogas, pero regresó a los escenarios en 2001 con Ranken de nuevo a la batería, en un periodo que se prolongó hasta su segunda disolución en 2014.

Siobhán MacGowan, hermana de Shane, recordó hoy que Ranken fue una parte "muy importante de la historia" de The Pogues y le describió como "un hermano" y un batería "increíblemente talentoso y único".

