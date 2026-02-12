Este jueves, 'Caminos del Crimen' te trazará una ruta atracos

Adrenalina, robos y persecuciones en las calles de Los Ángeles, que harán recordar a cintas clásicas de atracos de los años 80, es lo que promete el thriller Caminos del crimen, protagonizado por Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo, dirigidos por Bart Layton.

La película, adaptada de la novela homónima de Don Winslow, narra cómo un ladrón de joyas se prepara para dar el golpe de su vida, cuando se cruza con una corredora de bolsa que busca nuevos horizontes; mientras, un detective comienza a pisarle los talones.

Con la fecha del atraco muy cerca, comienza una cacería en donde los tres protagonistas deben encarar decisiones que cambiarán sus vidas.

“Toda la vida me he sentido inspirado por películas como The Thief y The Thomas Crown Affair; son películas con personajes verdaderos, con tramas de luz y sombras".

“Me pareció que con esta película podía recordarle al público esas experiencias grandiosas en el cine”, dijo Layton, quien también hizo la adaptación del guion.

Esa misma pasión por las historias de robos fue lo que atrajo a Hemsworth a unirse al elenco.

“Leí el guion y me fascinó porque me pareció un verdadero salto en el tiempo, una manera de retomar los thrillers de hace dos o tres décadas”, dijo el actor. “La historia irradiaba una especie de nostalgia que hoy día no es fácil hallar”.

Tanto el director como el protagonista coincidieron en que el personaje principal no sería la perfección personalizada.

“En otras versiones de cintas como esta, el protagonista es siempre infalible, pero nosotros quisimos que este tipo tuviera plantado por lo menos un pie en el mundo real”, dijo el director.

Los Ángeles es parte fundamental de la historia, por eso los espectadores verán barrios icónicos como Venice, Echo Park, el Centro de la Ciudad, el barrio filipino, North Hollywood, Calabasas, Santa Mónica, Redondo Beach y Hermosa Beach, locaciones ideales para las escenas de acción y persecuciones.

