Fallece Angelo Badalamenti, compositor de 'Twin Peaks'

El compositor de origen italiano murió por causas naturales el pasado domingo en su casa de Lincoln Park, Nueva Jersey.

Angelo Badalamenti, uno de los más reconocidos autores de bandas sonoras para series de televisión, ha fallecido a los 85 años de edad.



El compositor de origen italiano murió por causas naturales en su casa de Lincoln Park, Nueva Jersey, según informaron miembros de su familia.



Badalamenti solía decir que su trabajo consistía en “traducir en música” la visión de los cineastas como David Lynch, de quien fue compositor de cabecera.



El autor es mayormente reconocido por la musicalización de la serie de culto Twin Peaks y las películas Blue Velvet y Mulholland Driv.



Nacido en Brooklyn, Badalamenti creció escuchando ópera italiana con su familia. A la edad de 8 años comenzó a aprender piano y estudió en la Manhattan School of Music.



Su carrera se extendió hasta el mundo del espectáculo, en el que compuso canciones para Nina Simone (Another Spring) y Nancy Wilson (Face It Girl, It’s Over).



Su gran oportunidad llegó en 1986 cuando le pidieron que ayudara a Isabella Rossellini a cantar Blue Velvet para la icónica película de Lynch.