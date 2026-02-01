Podcast
Escena

Fallece nieta de Snoop Dogg con 10 meses de nacida

Codi nació en febrero de 2025 con apenas 25 semanas de gestación, tras una cesárea de emergencia derivada del síndrome HELLP

  • 01
  • Febrero
    2026

La familia del rapero Snoop Dogg atraviesa un periodo de duelo tras confirmarse el fallecimiento de su nieta, una bebé de 10 meses de edad. La información fue dada a conocer por su madre, Cori Broadus, hija del artista, a través de sus redes sociales.

La menor, identificada como Codi Dreaux, había enfrentado complicaciones médicas desde su nacimiento, luego de llegar al mundo de forma extremadamente prematura. Su deceso ocurrió a finales de enero, pocos días después de haber sido dada de alta del hospital.

Un nacimiento marcado por complicaciones médicas

Codi nació en febrero de 2025 con apenas 25 semanas de gestación, tras una cesárea de emergencia derivada del síndrome HELLP, una condición grave que afectó la salud de Cori Broadus durante el embarazo.

Debido a su nacimiento prematuro, la bebé permaneció bajo atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde pasó la mayor parte de sus primeros meses de vida.

Alta hospitalaria y fallecimiento

Después de cerca de diez meses de hospitalización, Codi Dreaux fue dada de alta a principios de enero de 2026, lo que representó un momento significativo para su familia, que compartió públicamente su llegada a casa.

Sin embargo, apenas unas semanas después, la menor falleció, hecho que fue confirmado por su madre mediante un mensaje en redes sociales, en el que expresó la pérdida de su hija como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mensajes de apoyo y duelo familiar

Snoop Dogg manifestó su respaldo a su hija Cori y al resto de su familia con publicaciones que reflejaron unidad y acompañamiento durante el duelo. Otros integrantes de la familia también compartieron mensajes de solidaridad y recuerdo.

El padre de la bebé, Wayne Deuce, publicó un mensaje en el que señaló que, pese al dolor, confía en que su hija se encuentra en paz, agradeciendo el apoyo recibido por parte de seguidores y personas cercanas.

Antecedentes de salud de Cori Broadus

Cori Broadus ha hablado en distintas ocasiones sobre los retos médicos que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo el lupus y complicaciones de salud previas al embarazo, lo que convirtió la gestación de su hija en un proceso de alto riesgo.

La familia no ha dado a conocer detalles adicionales sobre las causas específicas del fallecimiento, mientras continúan recibiendo muestras de apoyo de seguidores y figuras del ámbito artístico.


