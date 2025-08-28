Fans de The Summer I Turned Pretty son llamados a frenar acoso

La pasión de los fanáticos de The Summer I Turned Pretty ha escalado a un punto preocupante.

Miembros del elenco de la exitosa serie han recibido acoso en línea en medio de la expectativa por el desenlace dramático de la historia, lo que llevó a productores y a la propia autora de los libros originales, Jenny Han, a pedir a los seguidores que “actúen con normalidad en línea”.

Han expresó en sus redes sociales: "Sé que los fans de la serie son apasionados y nadie tiene malas intenciones. Pero, incluso en broma, publicar imágenes de una mujer abofeteada o estrangulada no tiene gracia".

Entre los principales blancos de ataques se encuentran Lola Tung, quien da vida a Belly, y Gavin Casalegno, actor que interpreta a Jeremiah, el prometido de la protagonista.

Muchos fanáticos insisten en que Belly debería terminar con Conrad, hermano de Jeremiah y rival amoroso en la trama.

En la cuenta oficial de TikTok de la serie apareció un mensaje claro: “El programa no es real, pero las personas que interpretan a los personajes sí lo son. El verano en que comenzamos a actuar con normalidad en línea”.

Los llamados a la calma no son nuevos. En julio, la producción ya había instado a los seguidores a mantener la conversación amable y evitar el discurso de odio.

Sin embargo, el furor por la tercera y última temporada ha intensificado los conflictos entre el fandom.

En entrevista con The New York Times, Casalegno reconoció que es consciente de la percepción negativa hacia su personaje: “Sabía que los fans tienden a desagradarle”. No obstante, confesó que dejó de revisar Instagram debido al exceso de críticas.

“Creo que es importante entender que ésta es una historia ficticia y que no soy yo. Ningún ser humano puede soportar tanta negatividad emocional”, señaló.

El actor destacó que Amazon intentó frenar el acoso, aunque admitió que la medida no fue del todo efectiva.

¿Con quién se quedará Belly?

La tensión entre los equipos “Conrad” y “Jeremiah” ha generado una guerra en redes sociales. Medios como Rolling Stone describieron el comportamiento de los fanáticos como “increíblemente desquiciado” y advirtieron que la batalla digital se intensifica con cada nuevo episodio.

Entre los comentarios de usuarios en redes, algunos expresaron preocupación.

“Sé que algunas publicaciones en TikTok hablando de cómo moriría este personaje son repugnantes, es solo un espectáculo”, escribió un seguidor. Otro resumió: “La gente debería dejar de tomárselo tan en serio”.

La expectativa es máxima mientras se acercan los tres últimos episodios, que definirán si Belly termina con Jeremiah, Conrad o incluso con ninguno de los dos.

Jenny Han, autora y guionista de la serie, advirtió que los lectores no deben esperar necesariamente el mismo final que en sus novelas.

“Siempre supe cómo quería que terminaran los libros, pero para la serie quise abordarla con la mente abierta. Habrá sorpresas”, adelantó.

