Escena

'Fashion Is Art': código de vestimenta del la Met Gala 2026

El Metropolitan Museum of Art anunció oficialmente este 23 de febrero el código de vestimenta de la Met Gala 2026: 'Fashion Is Art' ('La moda es arte')

  • 23
  • Febrero
    2026

El Metropolitan Museum of Art anunció oficialmente este 23 de febrero el código de vestimenta de la Met Gala 2026: “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), una consigna que busca difuminar las fronteras entre el diseño y las bellas artes.

La esperada gala se celebrará el lunes 4 de mayo de 2026 en Nueva York y marcará el inicio de “Costume Art”, la exposición de primavera del Costume Institute.

El tema de este año invita a los asistentes a tratar el cuerpo como un lienzo en blanco y a explorar la relación entre moda y arte desde una perspectiva personal.

La consigna es intencionalmente amplia y permite múltiples interpretaciones: desde looks escultóricos y siluetas avant-garde hasta referencias pictóricas, fusiones con arte clásico o propuestas conceptuales propias de museo.

En redes sociales y medios hispanohablantes, el lema ya circula como “La moda es arte”, y se anticipa una alfombra roja especialmente audaz y experimental.

La exposición “Costume Art”

La muestra asociada, “Costume Art”, abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027 en las nuevas galerías Condé M. Nast del museo.

Curada por Andrew Bolton, responsable del Costume Institute, la exposición explorará la centralidad del cuerpo vestido en la historia del arte.

Reunirá casi 400 objetos, alrededor de 200 prendas históricas y contemporáneas y 200 obras artísticas, que abarcan más de 5,000 años de historia.

“Lo que une a todos los departamentos de conservación y a todas las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido”, explicó Bolton, quien describió el proyecto como uno de los más ambiciosos del instituto.

Moda y arte, un diálogo bidireccional

La exposición busca demostrar que la moda no es un elemento meramente decorativo, sino una forma legítima de arte profundamente ligada al cuerpo humano.

El recorrido incluirá pares visuales entre prendas y obras, pinturas, esculturas y objetos, para mostrar cómo el “cuerpo vestido” ha sido representado desde la Antigüedad hasta la actualidad.

Entre los ejes temáticos destacan interpretaciones del cuerpo clásico, desnudo, embarazado o envejecido, con el objetivo de evidenciar que la moda funciona como un hilo conductor dentro del museo.

Anfitriones de alto perfil

La Met Gala 2026 estará copresidida por la cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman, la tenista Venus Williams y la editora en jefe de Vogue Anna Wintour.

El comité organizador, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor y A’ja Wilson, entre otros.

Además, Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos participarán como patrocinadores principales y presidentes honorarios.

Aunque la lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta el primer lunes de mayo, la temática ya perfila una de las alfombras rojas más conceptuales de los últimos años.


