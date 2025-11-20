Cerrar X
fgr_nodal_7aef1c5bc1
Escena

FGR asegura que Christian Nodal no fue exonerado; caso continúa

La FGR precisó que Christian Nodal no fue exonerado tras la audiencia reciente. El proceso continúa abierto y dependerá del resultado de un juicio civil

  • 20
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que Christian Nodal no ha sido exonerado en el proceso que enfrenta por presuntas falsificaciones en la cesión de derechos de autor, como denunció su antigua disquera.

La institución respondió así a la resolución de una jueza que determinó la no vinculación a proceso del cantante, decisión que, según la autoridad, no implica el cierre del caso.

La jueza pidió esperar un juicio civil previo

En un comunicado difundido en sus redes oficiales, la FGR explicó que la jueza a cargo del caso resolvió que, antes de avanzar en materia penal, se debe esperar el resultado de un juicio civil relacionado con la propiedad de las obras en disputa.

“La jueza no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio civil y que es necesario esperar el resultado del mismo para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto”, señaló la Fiscalía.

La denuncia fue presentada por una empresa disquera que acusa a Nodal y a su familia de ceder derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, ostentarse como propietarios de ese material.

Universal Music asegura que los padres del artista habían firmado previamente la cesión, mientras que Nodal sostiene que las canciones le pertenecen.

La FGR detalló que tanto el cantante como los denunciantes pueden aportar nuevas pruebas, y que los argumentos de la Fiscalía se integrarán en el recurso que presentarán contra la resolución judicial.

Un conflicto que inició en 2021

El proceso legal se remonta a 2021, cuando Nodal decidió no renovar contrato con Universal y firmó con Sony Music.

Desde entonces, la disquera ha sostenido que los derechos ya habían sido cedidos con anterioridad y acusó al cantante de presentar documentos falsos, señalamiento que la FGR determinó que no estaba sustentado.

A pesar de la polémica, Nodal continúa activo en su carrera, celebrando recientemente el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera y promocionando su nuevo disco.

Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones sobre la aclaración de la Fiscalía.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_29_cb284a322b
Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T140901_606_a34d4069c9
Prefieren adoptar a bebés que a mayores de seis años en Saltillo
escoltas_detenidos_carlos_63ef65ae31
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_6047_a0bf392c88
Fortalece Samuel García relación bilateral con China
INFO_7_UNA_FOTO_29_cb284a322b
Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7274d5d913
Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
publicidad
×