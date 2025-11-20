FGR asegura que Christian Nodal no fue exonerado; caso continúa

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que Christian Nodal no ha sido exonerado en el proceso que enfrenta por presuntas falsificaciones en la cesión de derechos de autor, como denunció su antigua disquera.

La institución respondió así a la resolución de una jueza que determinó la no vinculación a proceso del cantante, decisión que, según la autoridad, no implica el cierre del caso.

La jueza pidió esperar un juicio civil previo

En un comunicado difundido en sus redes oficiales, la FGR explicó que la jueza a cargo del caso resolvió que, antes de avanzar en materia penal, se debe esperar el resultado de un juicio civil relacionado con la propiedad de las obras en disputa.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

“La jueza no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio civil y que es necesario esperar el resultado del mismo para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto”, señaló la Fiscalía.

La denuncia fue presentada por una empresa disquera que acusa a Nodal y a su familia de ceder derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, ostentarse como propietarios de ese material.

Universal Music asegura que los padres del artista habían firmado previamente la cesión, mientras que Nodal sostiene que las canciones le pertenecen.

La FGR detalló que tanto el cantante como los denunciantes pueden aportar nuevas pruebas, y que los argumentos de la Fiscalía se integrarán en el recurso que presentarán contra la resolución judicial.

Un conflicto que inició en 2021

El proceso legal se remonta a 2021, cuando Nodal decidió no renovar contrato con Universal y firmó con Sony Music.

Desde entonces, la disquera ha sostenido que los derechos ya habían sido cedidos con anterioridad y acusó al cantante de presentar documentos falsos, señalamiento que la FGR determinó que no estaba sustentado.

A pesar de la polémica, Nodal continúa activo en su carrera, celebrando recientemente el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera y promocionando su nuevo disco.

Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones sobre la aclaración de la Fiscalía.

