Tamaulipas: referente en vivienda y desarrollo, asegura Américo

Al rendir su cuarto informe de actividades, el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirmó el compromiso de su administración con la transformación del estado, destacando que Tamaulipas hoy ocupa el primer lugar nacional en construcción de vivienda, con una proyección de 19 mil unidades en el corto plazo y un plan conjunto con la Federación para alcanzar las 84 mil viviendas.

Impulso económico y proyectos estratégicos

El mandatario estatal subrayó la solidez económica de la entidad, que cuenta actualmente con una cartera de 433 millones de dólares en inversión extranjera. Entre los hitos históricos, destacó el inicio de operaciones del Puerto del Norte en Matamoros, la primera terminal marítima inaugurada en México después de 25 años, lo que potenciará el comercio en toda la región.

En materia de infraestructura vial, Villarreal Anaya anunció la entrada en operación de la autopista Mante-Ocampo-Tula. Esta obra de alta ingeniería, con una inversión superior a los 9,400 millones de pesos y 106 km de longitud, incluye el túnel "Américo Villarreal Guerra" de 1.8 km, 40 puentes y un ambicioso programa de reforestación de 470 hectáreas.

Bienestar social y educación

Uno de los logros más significativos presentados fue la reducción de la pobreza en un 50% entre 2022 y 2024, la cifra más importante en la historia del estado. Además, se reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reflejado en más de 24,540 millones de pesos destinados a programas del bienestar que llegan directamente a las familias tamaulipecas.

En el sector educativo, el gobernador informó sobre la entrega de 1,800 nuevos nombramientos a docentes y directivos. Asimismo, lanzó la "Agenda Tamaulipas Educa", una estrategia a 30 meses para garantizar que todas las escuelas del estado alcancen niveles de excelencia en el aprendizaje.

Compromiso con el campo y el agua

El informe detalló inversiones multianuales por 9,700 millones de pesos para la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, así como la construcción de la segunda línea del acueducto "Guadalupe Victoria" y una nueva planta potabilizadora.

Ante la contingencia del gusano barrenador, el gobernador aseguró que se actúa con firmeza mediante la liberación de moscas estériles y el refuerzo de puntos de verificación. Hasta el momento, se han neutralizado 31 casos y recuperado tres municipios, manteniendo acciones curativas en las zonas afectadas en coordinación con el Gobierno Federal.

En su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal destacó que en Ciudad Victoria se trabaja para poner en marcha un sistema de transporte híbrido con una cobertura de 22.6 kilómetros, que conectará los principales puntos de la ciudad y acercará oportunidades a miles de familias.

Esta apuesta no solo transforma la movilidad, también cuida el entorno y fortalece la economía local. Es una visión que pone al centro a las personas, al impulsar un modelo más limpio, eficiente y accesible.

Invertir en transporte sustentable es construir bienestar. Es avanzar hacia una mejor calidad de vida hoy, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones”, señaló.

Proyectos clave para el futuro

Villarreal Anaya enumeró una ambiciosa lista de proyectos federales en proceso, entre los que destacan:

La Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Nuevas unidades médicas del ISSSTE e IMSS-Bienestar en diversos municipios.

El Polo de Desarrollo en el Puerto de Altamira y el nuevo acelerador lineal en el Centro Oncológico de Victoria.

Con este informe, Américo Villarreal Anaya reafirma que Tamaulipas avanza con una visión de justicia social, conectividad estratégica y desarrollo sostenible.

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