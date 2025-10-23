Final de 'Stranger Things' se estrenará en cines de EUA y Canadá

El final de uno de los últimos fenómenos culturales, "Stranger Things", podrá ser visto también en cines en Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en las salas de cine.

De acuerdo con Netflix, las proyecciones del capítulo titulado "The Rightside Up" tendrán lugar en más de 350 cines en Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre.

Además de estrenarse el mismo día en cines, este capítulo también saldrá a la misma hora que su publicación en Netflix, siendo las 17:00 horas (tiempo local).

La proyección del último capítulo de la franquicia estará disponible hasta el 1 de enero.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven en el universo de esta ficción que arrancó en 2016.

Esta última entrega se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el próximo 26 de noviembre, mientras que la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio —de dos horas de duración— con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

"Stranger Things 5" tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal, junto a nuevos personajes que estarán interpretados por Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La cuarta temporada de "Stranger Things" es la tercera serie en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1,838 millones de horas vistas. Solo es superada por "Wednesday" y "Adolescence".

