Muere Raul Malo, voz emblemática de The Mavericks, a los 60 años

Raul Malo, cuya voz exuberante y operística lideró el ecléctico grupo musical The Mavericks, murió el lunes (8 de diciembre) a los 60 años después de una batalla contra el cáncer.

“A las 8:52 p. m. del 8 de diciembre de 2025, mi amor… el padre de nuestros hijos… un hijo y hermano dedicado… y amigo de tantos, ganó sus alas de ángel”, escribió Betty Malo, la esposa del músico, en un comunicado publicado en la página oficial de Facebook de Malo el martes (9 de diciembre). “Lo llamaron para hacer otro concierto —esta vez en el cielo— y ahora vuela alto como un águila. Nadie encarnó la vida y el amor, la alegría y la pasión, la familia, los amigos, la música y la aventura como lo hizo nuestro querido Raúl. Ahora nos mirará desde arriba con todo lo que el cielo permita, iluminando el camino y recordándonos que debemos saborear cada momento. Dino, Victor, Max y yo —junto con toda nuestra familia— les damos las gracias por todo su amor y apoyo durante todo este proceso. Lo sentimos en cada paso. En palabras de Raúl: “Muchísimas gracias”.

Los Mavericks publicaron en su página oficial de Facebook: “Con profundo pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de banda y hermano Raul Malo, ocurrido el 8 de diciembre de 2025 a la edad de 60 años”.

El comunicado continuaba: “Cualquiera que haya tenido el placer de conocer a Raúl sabía que era una fuerza humana con una energía contagiosa. A lo largo de más de tres décadas de carrera, entreteniendo a millones de personas en todo el mundo, sus imponentes contribuciones creativas y su talento inigualable, que trascendió las fronteras de Estados Unidos, crearon la música estadounidense multicultural que trascendió el país”.

En junio de 2024, Malo, cuya rica voz se comparaba con el tono cristalino de Roy Orbison, reveló que le habían diagnosticado cáncer de colon, aunque la banda continuó de gira con Dwight Yoakam durante sus tratamientos. Sin embargo, este año tuvieron que cancelar las fechas de la gira debido a su problema de salud, y el cáncer se extendió a su cerebro. El 5 y 6 de diciembre, muchos amigos y colegas de Malo, incluidos Rodney Crowell, Steve Earle y Jeff Hanna de Nitty Gritty Dirt Band, se

Se reunieron para dos conciertos en el Auditorio Ryman de Nashville para celebrar a Malo y las indelebles contribuciones de la banda a la música. Malo había sido hospitalizado el 4 de diciembre y no pudo asistir.

