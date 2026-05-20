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Escena

Florence Pugh se une a Bvlgari como embajadora

La actriz británica fue presentada como nuevo rostro de la firma italiana de lujo y se suma a figuras como Dua Lipa y Anne Hathaway

  • 20
  • Mayo
    2026

La actriz Florence Pugh fue anunciada como la nueva embajadora de Bvlgari, con lo que se consolida como un ícono de la moda, el estilo y el glamour.

En los últimos años ha sido vista portando piezas de la firma italiana en múltiples ocasiones, desde en importantes alfombras rojas hasta en apariciones mucho más relajadas y cotidianas. Ahora, la actriz y la maison crean oficialmente una alianza.

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Más allá de su presencia en la industria de la moda, la actriz es reconocida por su autenticidad y por la manera en la que desafía los estándares tradicionales de feminidad dentro del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, la actriz ha demostrado tener una capacidad impresionante para navegar entre géneros cinematográficos completamente distintos.

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Con el anuncio, la celebridad de 30 años se une al exclusivo grupo de embajadores donde destacan nombres como Priyanka Chopra, Dua Lipa y Anne Hathaway.

La firma busca personajes que genuinamente conecten con el ADN de la marca: personas que valoren la artesanía, el legado y la atención al detalle detrás de cada creación.

Florence encarna perfectamente el espíritu sofisticado pero disruptivo de la legendaria casa joyera.

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Además, esta colaboración llega en el tiempo ideal, pues la actriz tiene varios proyectos importantes en puerta que inevitablemente la colocarán en el centro de la conversación mediática los próximos meses.

Entre ellos se encuentra la adaptación televisiva de East of Eden, que llegará a Netflix a finales de año, así como la esperada tercera entrega de Dune, donde comparte pantalla con Zendaya y Timothée Chalamet.

“Se trata de formar parte de un legado que celebra el arte femenino sin miedo, donde cada creación cuenta una historia. Me siento honrada de colaborar con una Maison que me permite expresar mi individualidad a la vez que encarno su espíritu”.


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