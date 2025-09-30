Cerrar X
Escena

Fran Drescher recibe su estrella en el Paseo de la Fama

La estrella de 'The Nanny', recibió su estrella en Hollywood en su 68 cumpleaños, en una entrega donde el reparto la celebró por su legado y liderazgo

  • 30
  • Septiembre
    2025

Este martes, la comediante y actriz estadounidense Fran Drescher, conocida por su icónico papel en la serie de los noventa "The Nanny", recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en un homenaje que coincidió con su 68 cumpleaños.

En la ceremonia, estuvo acompañada por el reparto de la exitosa serie, que la catapultó al estrellato.

Durante el evento, la actriz Nicholle Tom, quien interpretó a Maggie Sheffield en la serie, destacó cómo Drescher fue su mentora durante su juventud, desde los 14 hasta los 21 años.

"Siempre fue honesta conmigo", mencionó Tom, quien junto a Madeline Zima, la intérprete de Gracie Sheffield, ofició de maestras de ceremonia.

Ambas elogiaron a Drescher por su fortaleza, seguridad y amabilidad, resaltando su influencia en sus vidas personales y profesionales. Zima, por su parte, expresó: "Hoy honramos a Fran por todo lo que nos ha dado: risas, glamour, corazón y la valiosa lección de ser uno mismo y estar orgulloso".

Fran, quien fue cocreadora y productora ejecutiva de "The Nanny", destacó en su papel de vendedora de cosméticos convertida en niñera. Su trabajo le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y dos candidaturas al Emmy.

Además, desde 2021 preside el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), y en 2023 lideró las huelgas en Hollywood en busca de mejores condiciones laborales para los artistas.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, concluyó: "Fran ha traído risas y también ha demostrado una gran fuerza como líder para sus compañeros artistas".


Comentarios

Etiquetas:
