Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana

La 'Reina del Pop' será honrada con el premio en una gala que se celebrará en septiembre por su impactante carrera musical y su apoyo a causas sociales

La "Reina del Pop", Gloria Trevi, recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana en honor a una trayectoria que ha roto barreras tanto en la música como en el apoyo a causas sociales en México, anunció este jueves la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

"Gloria Trevi no es solo un ícono musical, es una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras. Su arte intrépido, sus giras de récord y su inquebrantable apoyo encarnan el espíritu de este reconocimiento", dijo el presidente y director ejecutivo de la HHF, Antonio Tijerino, en un comunicado.

La cantante compartió la buena nueva en sus redes sociales, donde agradeció el reconocimiento y lo dedicó a sus seguidores. "Más que elogiarme, creo que honra al público que durante muchos años ha convertido mi música en éxitos que se entrelazan con sus propias historias", aseguró Trevi.

"A ellos, quienes rompen barreras generacionales y sociales en conciertos donde se convierten en una sola voz, les dedico este honor. Lo recibo junto a ellos, con gran emoción, en momentos en que esto tiene un inmenso valor para todos los latinos que ponemos el corazón en todo lo que hacemos", destacó.

El galardón será entregado a Trevi el próximo 4 de septiembre en una gala en Washington, en la que también serán honrados Rauw Alejandro, Cheech Marín, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

Considerada una de las artistas más influyentes de la escena latina, la autora de "Todos me miran" ha vendido más de 30 millones de álbumes en sus más de tres décadas de carrera. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina en 2018, la única mujer en recibir el honor ese año.

Su serie biográfica "Gloria Trevi: Ellas soy yo" de 2023 sumó alrededor de 6,3 millones de espectadores, e inspiró "Mi Soundtrack", una trilogía de compilados con nuevas versiones de sus clásicos y canciones inéditas que recorren la trayectoria de la cantante, compositora y empresaria.

En 2024, Trevi celebró treinta años en la música con "Mi Soundtrack World Tour", agotando entradas en Estados Unidos, Latinoamérica y España, y batiendo récords de funciones en México.

Nacida Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, la artista también se ha convertido en una activista en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia doméstica y a los niños sin hogar en México y Estados Unidos a través de su fundación Ana Dalai, creada en 2005.

Los Premios a la Herencia Hispana cuentan con el apoyo de más de cuarenta instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina y reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos en Estados Unidos.

Linda Ronstadt, Daddy Yankee, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.


Comentarios

Etiquetas:
