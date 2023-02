¡Habrá poder femenino en el Super Bowl este domingo!

Rihanna se unirá a la selecta lista de mujeres que han encabezado el espectáculo del medio tiempo de la justa deportiva.

Rihanna es la encargada de amenizar el medio tiempo del Super Bowl de este año; la originaria de Barbados seguirá los pasos de otras artistas como Diana Ross, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez y Shakira, que han protagonizado el esperado y comentado espectáculo.

En los orígenes del Super Bowl, a mediados de los años sesenta, el descanso era amenizado por bandas de música, pero a medida que el evento ganaba repercusión, el espectáculo comenzó a atraer a celebridades de alto impacto.

Entre ellos, hay diversas mujeres que han llevado el peso de la programación en solitario o con otra cantante, aquí hacemos un breve repaso por algunas féminas que armaron la fiesta en el emparrillado.

Diana Ross



En 1996, Diana Ross salió al Sun Devil Stadium Temple en Arizona, con una actuación celebratoria de los 30 años de la competición. Interpretó éxitos como Stop! In the Name of Love, Baby Love, Ain’t No Mountain High Enough. Ross abandonó el campo en helicóptero.





Madonna



En 2012, la reina del pop Madonna llegó con su show al escenario del Lucas Oil Stadium, de Indianápolis, la estrella ofreció al público temas como Vogue, Music y Give Me All Your Luvin. La cantante introdujo en su propuesta a Nicky Minaj, M.I.A., y CeeLo Green.





Beyoncé



En 2013, Beyoncé tuvo la encomienda de animar el ambiente en el Mercedes-Benz Superdome, en Nueva Orleans, y para la ocasión recurrió al apoyo de sus antiguas compañeras de Destiny’s Child, Kelly Rowland y Michelle Williams.





J.Lo y Shakira



En la actuación de 2020 sonaron canciones como She Wolf, Ojos así y Hips Don’t Lie, por parte de la estrella de Colombia, y los éxitos On the Floor, Love Don’t Cost a Thing y Waiting for Tonight, de Lopez.





Otros shows de impacto



-Lady Gaga: Para su show en 2017, la cantante decidió ser la única estrella; prendió al público al cantar Poker Face, Born This Way y Million Reasons

-Katy Perry: Roar, I Kissed a Girl, sonaron en el espectáculo que convocó a Lenny Kravitz y Missy Elliott. Esta actuación le valió a Perry una nominación a los Emmy.